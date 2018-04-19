Ещё
Нижний Новгород вошел в топ-3 городов популярных у туристов для путешествий на майские праздники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижний Новгород вошел в топ-3 городов популярных у туристов для путешествий на майские праздники 

nn.ru 32 минуты назад
Фото: nn.ru
— Нижний Новгород входит в первую тройку популярных у туристов в ПФО городов для поездок на Первомай и День Победы, — сообщили результаты исследования в российском сервисе бронирования жилья Tvil.ru.
На первом месте у туристов Казань. Туда едут чаще всего на 3,5 ночи и тратят 3 тысячи рублей в сутки. На втором месте Нижний Новгород. У нас останавливаются на 2,5 ночи и тратят 2600 в сутки. И на третьем месте Самара. Сюда приезжают на 2 ночи и оставляют за проживание 2300 рублей в сутки.
Рейтинг специалисты составили проанализировав брони гостиниц и апартаментов для проживания в первую декаду мая.
nn.ru: последние новости
Певица Натали открыла свои страшные тайны: нерожденные дети, уколы ботокса и многое другое Группа ГАЗ просчитывает последствия санкций «Тотальный диктант»: выбираем, где его написать и проверяем грамотность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России263
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом28
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня188
Тулеев уедет за границу371
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
01:00
Власти сформируют единый стандарт реновации
Новости Москвы
00:27
Леся Никитюк рассказала об ограблении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение