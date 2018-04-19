Нижний Новгород вошел в топ-3 городов популярных у туристов для путешествий на майские праздники

— Нижний Новгород входит в первую тройку популярных у туристов в ПФО городов для поездок на Первомай и День Победы, — сообщили результаты исследования в российском сервисе бронирования жилья Tvil.ru.

На первом месте у туристов Казань . Туда едут чаще всего на 3,5 ночи и тратят 3 тысячи рублей в сутки. На втором месте Нижний Новгород. У нас останавливаются на 2,5 ночи и тратят 2600 в сутки. И на третьем месте Самара . Сюда приезжают на 2 ночи и оставляют за проживание 2300 рублей в сутки.

Рейтинг специалисты составили проанализировав брони гостиниц и апартаментов для проживания в первую декаду мая.