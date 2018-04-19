Квартирный вопрос: рассказываем, на что челябинские семьи чаще всего тратят маткапитал

Челябинской области 224 тысячи семей получили маткапитал, половина из них воспользовалась им. Чаще всего южноуральцы направляют средства на покупку жилья и ежемесячные выплаты. Об этом 19 апреля на заседании комитета Заксобрания по социальной политике сообщил управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Виктор Чернобровин.

— Всего выдано 224 тысячи сертификатов материнского капитала, из них 51 процент семей уже распорядились ими, — уточнил Виктор Чернобровин. — На эти цели выплачено более 66 миллиардов рублей. Из них 95 процентов владельцев маткапитала направляют эти средства на покупку жилья, почти четыре процента — на ежемесячные выплаты из маткапитала. Ещё 0,5 процента решили потратить средства на образование детей и только 0,02 процента — на накопительную пенсию.

С 1 января этого года южноуральцы, родившие второго ребёнка, начали получать ежемесячные выплаты из материнского капитала. По предварительной оценке регионального отделения ПФР, на эти цели может уйти порядка 617 миллионов рублей.

С этого года южноуральцам также стало проще направлять материнский капитал на оплату детских садов и других услуг для дошколят. Причём теперь не нужно ждать, когда второму ребёнку исполнится три года — тратить деньги можно сразу. Смягчились и требования к вузам, школам и колледжам.