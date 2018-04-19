Ещё
Квартирный вопрос: рассказываем, на что челябинские семьи чаще всего тратят маткапитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Квартирный вопрос: рассказываем, на что челябинские семьи чаще всего тратят маткапитал 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинской области 224 тысячи семей получили маткапитал, половина из них воспользовалась им. Чаще всего южноуральцы направляют средства на покупку жилья и ежемесячные выплаты. Об этом 19 апреля на заседании комитета Заксобрания по социальной политике сообщил управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Виктор Чернобровин.
— Всего выдано 224 тысячи сертификатов материнского капитала, из них 51 процент семей уже распорядились ими, — уточнил Виктор Чернобровин. — На эти цели выплачено более 66 миллиардов рублей. Из них 95 процентов владельцев маткапитала направляют эти средства на покупку жилья, почти четыре процента — на ежемесячные выплаты из маткапитала. Ещё 0,5 процента решили потратить средства на образование детей и только 0,02 процента — на накопительную пенсию.
С 1 января этого года южноуральцы, родившие второго ребёнка, начали получать ежемесячные выплаты из материнского капитала. По предварительной оценке регионального отделения ПФР, на эти цели может уйти порядка 617 миллионов рублей.
С этого года южноуральцам также стало проще направлять материнский капитал на оплату детских садов и других услуг для дошколят. Причём теперь не нужно ждать, когда второму ребёнку исполнится три года — тратить деньги можно сразу. Смягчились и требования к вузам, школам и колледжам.
74.ru: последние новости
Южноуральцам увеличат субсидию на компенсацию платы за капремонт Porsche и квартиры на Кипре: чем владеют депутаты Госдумы из Челябинской области Перекупщик долгов потребовал от челябинца в 60 раз больше взятого им займа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России295
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом30
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня182
Тулеев уедет за границу378
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку32
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение