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Квартиры в новостройках Праги подорожали на 23% за год
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Квартиры в новостройках Праги подорожали на 23% за год 

Prian.ru 1 час назад
По данным девелоперов, в первом квартале 2018 года средняя стоимость апартаментов в новостройках Праги взлетела на 22,8% в годовом исчислении и составила €3500 за кв.м, пишет Radio Prague. Число проданных новых квартир в первые три месяца нынешнего года сократилось на 11% в годовом исчислении до 1200 единиц. С 2015 года цены на жилье в пражских новостройках подскочили на 60%. Напомним, что только за 2017 год стоимость новых квартир в Праге увеличилась почти на 20%.
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