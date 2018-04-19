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ФНС стала чаще договариваться с добросовестными должниками
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ФНС стала чаще договариваться с добросовестными должниками 

Москва24 55 минут назад
Фото: Москва24
Федеральная налоговая служба (ФНС) стала чаще договариваться с должниками до суда, передает газета «Известия».
В 2017 году поступления в бюджет от мировых соглашений выросли в 3,2 раза и достигли 4,2 миллиарда рублей. Доходы от компаний-банкротов за год увеличились на 35 процентов до 101,1 млрд рублей, от привлечения к субсидиарной ответственности в 12,6 раза — они превысили два миллиарда рублей.
ФНС начала чаще прибегать к согласительным процедурам для погашения накопленных долгов по налогам. Это, например, могут быть выплаты в рассрочку, что дает возможность сохранить бизнес, рабочие места и репутацию налогоплательщика. По словам экспертов, тактика мировых соглашений позволяет выйти на реального организатора схемы ухода от налогов и улучшает деловой климат в стране.
Чтобы взыскать долги, ФНС применяет и меры по урегулированию, и по принудительному взысканию. Налоговики используют в том числе механизм субсидиарной ответственности, когда взаимозависимые компании отвечают по обязательствам друг друга. Это возможно, если долги по налогам копятся больше трех месяцев. В 2017 году в рамках этого механизма в доход поступило более двух миллиардов рублей, что в 12,6 раза больше, чем в 2016 году.
Конечная стадия взыскания долгов по налогам — процедура банкротства. В ФНС уточнили, что банкротные дела инициируются, только если есть вероятность поступления денег в бюджет.
ФНС несколько лет снижает число судебных процессов из-за налогов, отдавая приоритет досудебному и мировому урегулированию споров. С 2013 года таких исков в суд стало меньше почти в пять раз — 11 тысяч вместо. Доля решений в пользу бюджета составляет 80 процентов против 41 процента в 2010 году.
На 2018 год запланирована налоговая амнистия для граждан и индивидуальных предпринимателей. Физическим лицам спишут долги по транспортному, имущественному и земельному налогам по состоянию на 1 января 2015 года, а для ИП — все налоги, связанные с предпринимательской деятельностью на ту же дату (кроме налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ). Индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам и другим лицам, занимавшимся частной практикой, спишут долги по страховым взносам.
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