ФНС стала чаще договариваться с добросовестными должниками

В 2017 году поступления в бюджет от мировых соглашений выросли в 3,2 раза и достигли 4,2 миллиарда рублей. Доходы от компаний-банкротов за год увеличились на 35 процентов до 101,1 млрд рублей, от привлечения к субсидиарной ответственности в 12,6 раза — они превысили два миллиарда рублей.

ФНС начала чаще прибегать к согласительным процедурам для погашения накопленных долгов по налогам. Это, например, могут быть выплаты в рассрочку, что дает возможность сохранить бизнес, рабочие места и репутацию налогоплательщика. По словам экспертов, тактика мировых соглашений позволяет выйти на реального организатора схемы ухода от налогов и улучшает деловой климат в стране.

Чтобы взыскать долги, ФНС применяет и меры по урегулированию, и по принудительному взысканию. Налоговики используют в том числе механизм субсидиарной ответственности, когда взаимозависимые компании отвечают по обязательствам друг друга. Это возможно, если долги по налогам копятся больше трех месяцев. В 2017 году в рамках этого механизма в доход поступило более двух миллиардов рублей, что в 12,6 раза больше, чем в 2016 году.

Конечная стадия взыскания долгов по налогам — процедура банкротства. В ФНС уточнили, что банкротные дела инициируются, только если есть вероятность поступления денег в бюджет.

ФНС несколько лет снижает число судебных процессов из-за налогов, отдавая приоритет досудебному и мировому урегулированию споров. С 2013 года таких исков в суд стало меньше почти в пять раз — 11 тысяч вместо. Доля решений в пользу бюджета составляет 80 процентов против 41 процента в 2010 году.