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Новосибирского школьника кормили под 36 процентов годовых
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Новосибирского школьника кормили под 36 процентов годовых 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Питание ребенка в столовой одной из новосибирских школ превратилась в серьезную финансовую проблему. Все началось после того, как родители второклассника начали оплачивать питание мальчика через банковскую карту. При этом в договоре была указана строчка, где говорится о подключении кредита, в случае если денег на счету нет. Родители второклашки отказались, но через какое-то время их ждал неприятный сюрприз.
Мать мальчика, скачав мобильное приложение, обнаружила, что баланс ушел в минус 504 рубля. Впоследствии выяснилось, что непогашение просрочки в тот же день влечет за собой последствия — начисление процентов за технический овердрафт — 36% годовых.
Как сообщает портал VN.Ru, в банке женщине сообщили, что все было согласно договору. Руководство учебного заведения, где учится ребенок, ответила, что школа вправе переводить родителей с тарифа на тариф: «Сейчас действует карта. Перешли на нее, потому что это программа безналичного расчета: чтобы учителя деньги не собирали. Обслуживание карт родителям обходится дешевле — 1,5 процента».
В ситуации будут разбираться дальше.
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