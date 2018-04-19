Средняя площадь квартир в новостройках «старой» Москвы выросла на 6%

МОСКВА , 19 апр — РИА Недвижимость. Средняя площадь квартир в новостройках в «старых границах» Москвы и Московской области в первом квартале 2018 года выросла на 6% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, говорится в пресс-релизе ГК «А101».

"Тенденция увеличения средней площади квартир в новых домах обусловлена растущим спросом на многокомнатные квартиры и возможностями людей их купить", — сообщается в нем.

С марта 2017 года ставки по ипотеке снизились в среднем на 2 процентных пункта, что повысило доступность жилья на 10%. Но покупатели предпочитают не снижать размер ипотечного платежа, а вместо этого купить квартиру на 10% дороже. И в большинстве случаев выбирают квартиры большей площади, а не, скажем, в доме на высокой стадии готовности, приводится в сообщение мнение директора по маркетингу и разработке продукта ГК «А101» Дмитрия Цветова. При этом за тот же период в структуре предложения новой Москвы средняя площадь квартир увеличилась на 12%.

Нетипично высокий объем продаж наблюдался даже в традиционно спокойные зимние месяцы. В результате аналитики ГК «А101» зафиксировали стабилизацию предложения в «старых границах» Москвы (колебания в пределах 1%) при одновременном снижении предложения по новой Москве на 15%.

"Увеличение площади квартир — по сути, частный случай повышения качества предложения в Новой Москве. Если раньше абсолютное большинство проектов в этой локации относились к жилью класса «стандарт» и «комфорт», то сейчас девелоперы повышают уровень проектов. В частности, в I квартале 2018 года за счет вымывания предложения в комфорт-классе и вывода на рынок большого объема предложения бизнес-класса доля последнего в структуре предложения новой Москвы резко выросла — с 13% до 26%", — говорится в пресс-релизе ГК «А101».

Всего же, по данным аналитиков ГК «А101», за I квартал 2018 года на рынок Москвы вышло 20 новых проектов (6 комфорт-класса, 11 бизнес-класса, 3 элит-класса), тогда как в новой Москве появился один проект бизнес-класса, а в области не вышло ни одного нового проекта.