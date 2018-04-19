Мотоциклистам не хотят продавать ОСАГО

О массовых отказах в оформлении документа мотоциклистам, причем повсеместно, а не только в «токсичных» регионах, сообщает "Российская газета" . По информации издания, лишь две компании соглашаются страховать мотоциклы без проблем, большинство же страховщиков навязывают водителям дополнительные услуги и только после этого соглашаются продать полис ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков рассказали, что следует делать мотоциклистам, столкнувшимся с проблемами. Во-первых, в РСА наполнили, что страховщик не вправе отказать в заключение договора. «Страхователь вправе обратиться с письменным заявлением о заключении договора ОСАГО, срок рассмотрения заявления — максимум месяц. Если письменное заявление подано, представлены все документы, то через месяц он сможет заключить договор», — пояснили в организации. Альтернативой посещения офиса страховщика является покупка е-ОСАГО онлайн.

Что касается навязанных услуг, то существует так называемый «период охлаждения» — 10 дней, в которые страхователь может отказаться от страховки. В этом случае страховщик вернет переплаченные за услугу деньги, а полис ОСАГО останется у водителя на руках.