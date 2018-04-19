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Мотоциклистам не хотят продавать ОСАГО
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Мотоциклистам не хотят продавать ОСАГО 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
О массовых отказах в оформлении документа мотоциклистам, причем повсеместно, а не только в «токсичных» регионах, сообщает "Российская газета". По информации издания, лишь две компании соглашаются страховать мотоциклы без проблем, большинство же страховщиков навязывают водителям дополнительные услуги и только после этого соглашаются продать полис ОСАГО.
В Российском союзе автостраховщиков рассказали, что следует делать мотоциклистам, столкнувшимся с проблемами. Во-первых, в РСА наполнили, что страховщик не вправе отказать в заключение договора. «Страхователь вправе обратиться с письменным заявлением о заключении договора ОСАГО, срок рассмотрения заявления — максимум месяц. Если письменное заявление подано, представлены все документы, то через месяц он сможет заключить договор», — пояснили в организации. Альтернативой посещения офиса страховщика является покупка е-ОСАГО онлайн.
Что касается навязанных услуг, то существует так называемый «период охлаждения» — 10 дней, в которые страхователь может отказаться от страховки. В этом случае страховщик вернет переплаченные за услугу деньги, а полис ОСАГО останется у водителя на руках.
Как сообщал «Авторамблер», в 2017 году в России был зафиксирован всплеск штрафов за езду без ОСАГО. За это нарушение, напомним, водителей наказывают штрафом в размере 800 рублей.
Фото: РИА «Новости» / Максим Блинов
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