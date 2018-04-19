Мотоциклистам начали отказывать в оформлении ОСАГО

Многие владельцы двухколёсного транспорта столкнулись с проблемой навязывания дополнительных услуг.

О том, что многие страховщики отказываются оформлять договор ОСАГО с владельцами мотоциклов, сообщает « Российская газета ». Причём эта тенденция не связана с так называемыми «токсичными» регионами, где страховые компании тратят больше, чем зарабатывают. Отметим, на сегодняшний день во многих городах страны снег уже сошёл, и мотоциклисты открыли сезон.

Новости / Авторынок

В России упали продажи мотоциклов

Российский рынок мотоциклов демонстрирует отрицательную динамику уже третий год подряд. В общей сложности по итогам 2017 года дилеры в РФ реализовали немногим более 7 200 экземпляров. Как сообщает «Автостат», этот…

560 0 1 26.01.2018

Как правило, именно в этих регионах страховые компании стараются всеми возможными способами сократить своё присутствие на страховом рынке в сегменте ОСАГО. Водителям в случае трудностей при покупке помогает в том числе возможность оформления «автогражданки» онлайн. Совсем недавно стало известно о том, что с начала 2018 года количество электронных договоров ОСАГО выросло в 4,5 раза (всего за первый квартал россияне купили примерно 3,4 миллиона е-полисов).

Ранее стало известно о том, что страховые компании начали избегать собственников автобусов и таксистов, так как тех «прописали» в убыточную категорию. В частности, количество ДТП с участием автобусов по итогам 2017 года выросло почти на 6% (до 5 608 случаев). Показатель смертности в таких авариях вырос на 26,07% (до 324 человек), число раненых увеличилось на 6,09% (до 8 693 человек).

Теперь страховщики явно всерьёз задумались о том, насколько выгодно оформлять договор ОСАГО с владельцами мотоциклов. Причём эта проблема касается уже не «убыточных» регионов, а даже, например, столицы России . Очень многие страховщики, среди них и крупнейшие игроки рынка, предлагают сначала оформить дополнительные услуги, а после этого купить полис «автогражданки». Напомним, для отказа от навязанных допуслуг действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в рамках которого клиент может вернуть деньги за ненужные ему опции.

Как отмечает издание, отказывая мотоциклистам в выплате, страховщики «наказывают» автомобилистов и других участников движения, которые могут попасть в ДТП по вине незастрахованного мотоциклиста. Это грозит тем, что им придётся покрывать ущерб из собственного кармана, а затем в течение долгого времени добиваться выплат от виновника через суд.

Напомним, штраф за езду без ОСАГО на сегодняшний день составляет 800 рублей. Ранее его предлагали поднять до 5 000 рублей, однако эта инициатива не нашла поддержки. Не так давно сообщалось о том, что в России примерно 3 000 000 автовладельцев ездят без страховки. По мнению представителей автосообщества, для того, чтобы число тех, кто отказывается от «автогражданки» не росло, нужно снижать цены полисов.

По материалам: www.kolesa.ru