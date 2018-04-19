Кому в Сибири платят больше всех

По данным одноименного агентства, сегодня некоторые категории работников получают примерно одинаковую зарплату, независимо от того, где они живут, в Сибири или Москве

— К ним относятся не только профессии начального уровня (грузчик, кладовщик, продавец), но и достаточно дефицитные (слесарь, механик, специалист по промышленной безопасности). Сюда можно отнести и менеджеров по продажам, — пояснила корреспонденту «РГ» руководитель пресс-службы HeadHunter Елана Таращук . — По нашим данным, уровень доходов данных категорий с начала года вырос на 1,7 процента.

В списке высокооплачиваемых специалистов самыми востребованными на рынке остаются программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы, внутренние аудиторы. В СФО средний уровень зарплат этой категории вырос на 1,9 процента, в УРФО — на один, в ЦФО — на пять процентов. В Омске работодатели обещают платить таким специалистам от 60 до 160 рублей в месяц. От 150 до 300 тысяч — главному агроному тепличного хозяйства. От 80 тысяч — директору по производству металлоконструкций, столько же — главному энергетику, а также шеф-повару. От 50 тысяч — тренеру самбо и дзюдо.

— Всего в компаниях Омска за последний месяц открыто 256 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей, — утверждает Таращук. — Но в среднем омичам работодатели предлагают доход в размере 23-52 тысяч рублей.

По данным регионального минздрава, в эту категорию попадают и врачи, жалование которых доведено до 42 тысяч рублей. А вот младший медперсонал — 13 тысяч рублей — в нее явно не вписывается.

Так же обстоят дела в муниципальных структурах. Директор управления дорожного хозяйства зарабатывает 140 тысяч рублей в месяц, его замы — 80 тысяч. Руководитель комбината специальных услуг — 90 тысяч, банного комбината — 70 тысяч. Уровень же доходов их подчиненных едва дотягивает до нижнего уровня средней оплаты труда по региону.

Между тем, по данным Омскстата, на начало апреля, по сравнению с началом года, просроченная задолженность по заработной плате выросла на 10,7 процента и достигла 22,6 миллиона рублей. В лидерах среди должников — обрабатывающие предприятия (48 процентов от общего объема), транспорт (22), строительные организации (16 процентов). Шесть процентов задолженности приходится на образование, пять процентов — на предприятия ЖКХ.

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