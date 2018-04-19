«Петрозаводск говорит» собрал лучшие вакансии недели в Петрозаводске 

Топ-5 актуальных предложений с самой высокой заработной платой.
Портал «Карельские Вести» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
1. Врач-анестезиолог — от 100 000 рублей.
2. Директор филиала — от 80 000 рублей.
3. Территориальный менеджер — от 80 000 рублей
4. Директор супермаркета — от 50 000 рублей
5. Руководитель центра продаж и обслуживания — от 50 000 рублей.
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