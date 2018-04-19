Какие документы нужны, чтобы получить льготу по имущественным налогам 

В целях корректного проведения массового расчета налогов по земельному налогу физических лиц, налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу нужно предоставить соответствующее заявление для предоставления льготы. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие данное право.
Направить в налоговый орган перечень обозначенных документов можно с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном образовании можно получить через Интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», сообщает ИФНС России № 5 по Краснодару.