Как научиться жить по средствам и ни в чем себе не отказывать

О том, какие правила «финансовой гигиены» следует соблюдать, чтобы поддерживать здоровье семейного бюджета, «РГ» рассказала руководитель регионального консультационно-методического центра повышения финансовой грамотности населения при Министерстве финансов РФ , независимый финансовый советник Наталья Смирнова

Наталья Валерьевна, начнем с азов. Что такое финансовая грамотность и кто из нас может считать себя финансово грамотным человеком?

Наталья Смирнова: Финансово грамотный человек — это тот, кто ведет учет личных финансов, планирует доходы и расходы, кто разбирается в существующих на рынке финансовых продуктах и всегда читает договоры. Вот простой тест. Где выгоднее взять кредит на бытовую технику: в магазине или в отделении банка? Тот, кто привык считать деньги, скажет однозначно — в банке. Но, к сожалению, очень многие из нас над этим не задумываются, а просто идут на поводу у своих желаний.

Когда нам говорят: нужно вести семейный бюджет, мы пугаемся, представляя, как придется собирать все чеки и вести толстый гроссбух. Можно ли с меньшими усилиями научиться жить по средствам?

Наталья Смирнова: Это миф, что ведение семейного бюджета — скучное и занудное занятие. Часто люди просто не понимают, зачем это нужно. Дескать, у нас и так денег нет, что считать-то? Но, когда они втягиваются в процесс, учет финансов становится скорее интересной игрой, чем повинностью. Сегодня не обязательно собирать чеки и вклеивать их в тетрадь. Достаточно по вечерам отслеживать по интернет-банку, какие в течение дня вы совершали покупки, и вносить их в электронную таблицу. Кроме того, есть масса приложений для смартфонов. Вообще, вести учет финансов — полезная привычка. Чтобы ее в себе воспитать, требуется время. Поначалу нужно приучить себя записывать, сколько и на что потрачено, сколько мы заработали. На эту работу уйдет примерно два месяца. Потом провести анализ расходов, чтобы понять, на какие цели мы тратим больше, чем следовало бы, и составить план оптимизации расходов (например, поменять тариф сотовой связи или оператора).

Но вокруг столько соблазнов! Бывает, очень трудно устоять и не побаловать себя или близких чем-то приятным и бесполезным. Новым телефоном, например.

Наталья Смирнова: Расходы всегда должны соответствовать доходам. Неразумно с зарплатой в двадцать тысяч рублей иметь телефон стоимостью в пятьдесят. Сначала зарабатываем деньги, а потом их тратим. Но бедные люди зачастую поступают иначе: покупают что-то в кредит, а потом годами расплачиваются. Это неправильно, потому что пропадает стремление зарабатывать больше. Можно сколько угодно жаловаться на низкую зарплату, но с точки зрения финансового здоровья гораздо разумнее стремиться увеличить доходы. Когда есть цель что-то купить, не занимая у банков, человек всегда находит способы поскорее воплотить ее в жизнь.

Можно ли научить ребенка правильно обращаться с деньгами? И вообще, стоит ли давать детям деньги на карманные нужды?

Наталья Смирнова: Детям нужно рассказывать, что такое деньги, приучать их разумно распоряжаться ими. Ребенку можно выдавать небольшие суммы, с возрастом возлагая на него все больше финансовой ответственности. К примеру, обеспечивать деньгами раз в неделю, сказав, что он сам должен их правильно распределить. Подростку я бы давала деньги раз в месяц, так, чтобы он мог оплачивать какие-то счета: за мобильную связь, Интернет, питание в школе. Кроме того, нельзя просто говорить ребенку: у нас нет средств на покупку очередной игрушки. Следует объяснить ему, что существуют приоритеты в тратах, которых всегда надо придерживаться.

Можно научиться экономить, просто привыкнув к мысли, что не стоит идти на поводу у своей прихоти. Радость от покупки проходит, а долги остаются

Есть какие-то полезные финансовые привычки?

Наталья Смирнова: Не хранить деньги дома, инвестировать их самостоятельно или с помощью финансового консультанта. Для текущих расчетов пользоваться картой с кешбэком: на бонусы от банка тоже можно что-то купить. Не лениться оформлять налоговые вычеты на обучение, лечение, покупку недвижимости. Кому-то кажется: это небольшие суммы и не стоит себя утруждать, чтобы их получить, но на самом деле все это ваши доходы. Если есть возможность, покупать более дешевый товар или услугу. К примеру, билет в кино на дневной сеанс всегда стоит дешевле, чем на вечерний.

При слове «экономия» многие морщатся и представляют себе, что им придется сесть на хлеб и воду, но это совсем не так. Можно научиться экономить, просто привыкнув к мысли, что не стоит идти на поводу у своей прихоти здесь и сейчас. Радость от спонтанной покупки быстро проходит, а долги остаются.

Как правильно рассчитать, могу ли я взять кредит, если мой ежемесячный заработок 30 тысяч рублей и на иждивении ребенок-школьник?

Наталья Смирнова: А зачем вам кредит? Финансово грамотный человек, умеющий планировать расходы, в состоянии обойтись без него. Если у вас и так денег немного, зачем еще платить банку? Повторю, правило простое: сначала заработайте, а потом потратьте. И трижды подумайте, нужна ли вам та или иная покупка. Если вы зарабатываете 30 тысяч рублей, зачем вам машина за миллион? Стоимость автомобиля должна составлять не больше шести месячных доходов. У нас же сплошь и рядом люди влезают в огромные долги и покупают дорогие автомобили, не отдавая отчета в том, что и их обслуживание влетит в копеечку.

Есть люди с еще меньшими, чем 30 тысяч рублей, доходами. Но, благодаря тому что они умеют правильно распоряжаться финансами, у них всегда есть деньги на черный день. А еще они, представьте себе, путешествуют. И есть те, кто получает 200-300 тысяч и все равно живет от зарплаты до зарплаты. Поэтому неважно, сколько вы зарабатываете, главное — насколько грамотно распоряжаетесь деньгами.

Мне приходилось слышать, что «подушка безопасности» должна равняться доходу за два месяца. Так ли это? И, если свободных денег больше, как бы вы посоветовали ими распорядиться?

Наталья Смирнова: Я бы сказала, размер «подушки» — это три-шесть месячных заработков. Остальные свободные деньги лучше инвестировать, к примеру, в рынок ценных бумаг. Покупку недвижимости сегодня я бы не стала рассматривать как хороший вариант вложений. Квартиры и дома падают в цене, поэтому доходность от их сдачи в аренду ниже, чем проценты по банковскому вкладу. Кроме того, становясь собственником квартиры, мы покупаем арендный бизнес, а он требует к себе внимания и, как любой другой, связан с рисками. С металлическими счетами и приобретением инвестиционных монет я бы тоже не стала связываться, поскольку их владельцу придется заплатить довольно высокий налог. Поэтому сегодня все большим спросом в качестве инструмента инвестирования пользуются акции и облигации. Надо помнить: чем выше обещанная доходность, тем больше шансов все потерять. Но, не инвестируя, мы просто отдаем деньги «на съедение» инфляции.

Ключевой вопрос

А как правильно определить, сколько следует тратить, к примеру, на еду, одежду или развлечения?

Наталья Смирнова: Естественно, исходя из доходов. 10 процентов общей суммы ежемесячно нужно откладывать «на капитал». Это те деньги, которые должны обеспечить нам доход в будущем, в старости. Их ни в коем случае нельзя тратить. Еще 30 процентов должны пойти «на цели». Это отпуск, обучение, крупные покупки. Оставшиеся 60 — текущие расходы и удовольствия. Из них вычитается сумма обязательных платежей, а все, что осталось, делится на четыре недели. Полученное число — это и есть те деньги, которые мы можем себе позволить потратить в течение семи дней на еду, бытовую химию, походы в кино и кафе.

А как зачастую происходит в действительности? Человек получил зарплату, поехал в гипермаркет, купил помимо необходимого массу всякого хлама и остался с пустым кошельком. Чтобы такого не происходило, необходимо всегда держать в голове сумму, которую мы имеем возможность пустить на покупки, ходить в магазин со списком и избегать спонтанных трат.

Кстати

Минфин РФ планирует сделать уроки финансовой грамотности частью школьных курсов по математике, истории, литературе, ОБЖ и некоторым другим предметам. По словам директора проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» Андрея Бокарева, учить детей будут, к примеру, на ошибках таких героев, как Раскольников и Чичиков.

На заметку

Видеолекции по финансовой грамотности, прочитанные экспертами Банка России , ищите на сайте проекта «Финансовая среда».

Сайт национальной программы повышения финансовой грамотности.