Жители Приангарья в 2017 году половину всех покупок оплачивали картами

Жители Иркутской области в 2017 году оплачивали больше половины своих покупок платежными картами.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Иркутск» в пресс-службе Центробанка, оплату картами держатели производили за товары, счета в ресторанах и кафе, а также различные услуги. Общая сумма транзакций составила 223 млрд рублей, или 53% от общей суммы покупок. Это почти на треть выше показателя прошлого года. Иркутская область по итогам 2017 года входит в тройку регионов Сибирского федерального округа с максимальными объемами платежей населения по картам.

«Рост объемов безналичных платежей связан с развитием платежных технологий, в том числе бесконтактных, и с расширением терминальной сети, — отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Сергей Андреев . — Точек приема карт становится больше, поскольку торгово-сервисные предприятия с годовым оборотом от 40 млн рублей обязаны принимать к оплате карты «Мир». Ранее ставить терминалы безналичной оплаты должны были только компании с годовым оборотом более 120 млн рублей».

В результате за год количество терминалов в регионе увеличилось на 15%. На 1 января 2018 года в регионе установлено 3 тыс. банкоматов и почти 50 тыс. электронных терминалов.