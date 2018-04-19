В Сайгоне стремительно дорожает земля

Эксперты отмечают резкий рост стоимости земельных участков в городе Хошимин

Так, квадратный метр на Nguyen Duy Trinh Street, ранее стоивший 25 млн донгов ($1100), вырос в цене до 35 млн ($1540). Земля в районе Phuoc Long B Ward подорожала на 130%, а в Thu Duc District — на 170%. Тенденцию, как отмечают специалисты, уже подхватили и соседние с Хошимином провинции.

Среди причин «земельной лихорадки» называют пожар в «Карина Плаза» в марте, который побудил вьетнамцев инвестировать в дома и землю, а не в квартиры. К тому же, считают специалисты, недвижимость вызывает у населения большее доверие, чем золото или банковские сбережения. За последние четыре года цены на землю в Хошимине выросли почти на 20% и не собираются падать еще как минимум год.

В соседних же провинциях, по мнению экспертов, земля дорожает из-за строительства все большего числа транспортных магистралей и возможного оттока населения из города в связи с перенаселением.

Источник: VnExpress