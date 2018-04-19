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В Сайгоне стремительно дорожает земля
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В Сайгоне стремительно дорожает земля 

Вьетнам сегодня 50 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Эксперты отмечают резкий рост стоимости земельных участков в городе Хошимин
Так, квадратный метр на Nguyen Duy Trinh Street, ранее стоивший 25 млн донгов ($1100), вырос в цене до 35 млн ($1540). Земля в районе Phuoc Long B Ward подорожала на 130%, а в Thu Duc District — на 170%. Тенденцию, как отмечают специалисты, уже подхватили и соседние с Хошимином провинции.
Среди причин «земельной лихорадки» называют пожар в «Карина Плаза» в марте, который побудил вьетнамцев инвестировать в дома и землю, а не в квартиры. К тому же, считают специалисты, недвижимость вызывает у населения большее доверие, чем золото или банковские сбережения. За последние четыре года цены на землю в Хошимине выросли почти на 20% и не собираются падать еще как минимум год.
В соседних же провинциях, по мнению экспертов, земля дорожает из-за строительства все большего числа транспортных магистралей и возможного оттока населения из города в связи с перенаселением.
Источник: VnExpress
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