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Россияне смогут оплачивать онлайн-покупки по номеру телефона
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Россияне смогут оплачивать онлайн-покупки по номеру телефона 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Россияне смогут оплачивать онлайн-покупки по номеру телефонаУже в следующе году оплачивать онлайн-покупки в России можно будет лишь по номеру телефона. Больше вводить ничего не требуется.
За разработку платформы быстрых платежей отвечает «Финтех». Источник, близкий к Центробанку, уточнил, что это позволит максимально упростить процедуру оплаты покупок в отечественных интернет-магазинах.
При оплате на сайте продавца откроется окно, куда нужно будет ввести только номер телефона. После поступления SMS с кодом подтверждения сразу пройдет оплата.
Сложность заполнения большого количества реквизитов при оплате отпугивает потенциальных покупателей. И коммерсанты, и банки стремятся как можно сильнее упростить процесс оплаты счетов, но это не всегда возможно. Неоднозначности, которые возникают при обработке платежей, часто являются источниками ошибок и конфликтов.
В системе быстрых платежей реализовано решение, которое позволяет всегда точно донести содержание счета до плательщика и установить назначение полученного платежа на стороне продавца. — представитель «Финтеха»
Ожидается, что такая технология повысит продажи на 10-15%. Но есть и риски.
Например, если мошенник получит доступ к номеру телефона и будет принимать SMS для оплаты покупок. Как решат этот вопрос — пока неизвестно.
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