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Правительство увеличило пошлины за новый загранпаспорт
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Правительство увеличило пошлины за загранпаспорт нового поколения 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство в четверг одобрило проект закона об увеличении госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей.
Документом также предлагается установить размер пошлины за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства из материалов на пластиковой основе — 1,5 тысячи рублей; за выдачу национального водительского удостоверения из таких же материалов — 3 тысячи рублей.
По оценке кабинета министров, увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
Ранее в правительстве отмечали, что затраты бюджета возрастут в связи с внедрением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры для обработки и хранения данных. При этом установленные Налоговым кодексом размеры пошлин позволяют компенсировать расходы государства не более чем на 42% от реальных затрат.
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