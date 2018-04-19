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Райффайзенбанк предложит полностью дистанционную модель обслуживания в ряде городов
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Райффайзенбанк предложит полностью дистанционную модель обслуживания в ряде городов 

Банки.ру 2 часа назад
Райффайзенбанк выйдет в несколько новых для себя городов, рассказал в интервью Банки.ру руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Зильбер.
Среди прочих, это будут Архангельск, Мурманск, Тверь, Рязань, Владимир. В итоге сеть присутствия банка в России вырастет почти вдвое — до 80 городов.
«В новых городах мы полностью переходим на дистанционное обслуживание. То есть клиенты смогут заказать продукт в банке и получить его через курьера, — уточнил Зильбер. — Поначалу мы не сможем таким образом предлагать ипотеку из-за специфики продукта, но остальное розничное кредитование будет доступно — потребительские кредиты, кредитные карты. Будут доступны и вклады, накопительные счета. По накопительным счетам мы предлагаем новым клиентам повышенную ставку».
Новость
Райффайзенбанк также будет дистанционно открывать счета малому бизнесу. Именно с этих клиентов банк начал запуск новой модели обслуживания в дистанционном формате, указывает Зильбер.
При выдаче дистанционного кредита «Райф» будет зачислять заемные средства на дебетовую карту, с которой клиент впоследствии сможет снять наличные через банкомат. На текущий момент собственная сеть Райффайзенбанка насчитывает более 2 тыс. АТМ. В целом в «банкоматный альянс» Райффайзенбанка, созданный им с другими банками-партнерами, входит порядка 18 тыс. устройств. «Мы подключим новых партнеров в тех городах, в которые выйдем», — добавляет Зильбер.
Продуктовый виджет
Он также указывает, что кредитные карты в рамках дистанционного формата обслуживания будут доставлять агенты-курьеры банка.
«Штат банка насчитывает около 8 500 человек. Мы предполагаем, что развитие дистанционной модели обслуживания в городах, где у банка нет представительства, не приведет к значительному росту штата в розничном бизнесе», — сообщил Зильбер.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
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