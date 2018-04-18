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Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда
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Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: ЦППК
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения в "Устав железнодорожного транспорта" предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.
Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд.
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