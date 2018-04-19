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Роспотребнадзор получил право на контрольные закупки
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Роспотребнадзор получил право проводить контрольные закупки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Роспотребнадзор получил право проводить контрольные закупки товаров и услуг. Закон об этом "Российская газета" публикует сегодня.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это дополнительный способ борьбы с недобросовестными практиками. Ведомство инициировало данный закон в первую очередь потому, что считает: проверять надо прежде всего то, что они предлагают покупателям в качестве товаров и услуг. Это позволит ослабить административную нагрузку на бизнес и при этом контролировать продукцию, сказала "Российской газете" Анна Попова.
По ее словам, перечень товаров для контрольных закупок будет определяться на основе оценки риска, "чтобы понять, что более опасно, а что менее, на что тратить бюджетные деньги в первую очередь, а что можно посмотреть позже".
Выглядеть это будет следующим образом. Например, появилась информация о том, что в сети завезли зараженную колбасу. Для оперативной проверки достаточно купить один батон подозрительного продукта и отправить в лабораторию. Если результаты исследований будут плачевными, это станет основанием для внеплановой проверки торговой точки.
Под видом тайных покупателей сотрудники надзорного ведомства будут проверять и меховые салоны, и аптеки, и закупать табачные изделия, то есть товары, подлежащие обязательной маркировке. Также под видом обычных клиентов сотрудники Роспотребнадзора будут посещать банки. Именно на финансовые организации чаще всего люди жалуются в Роспотребнадзор. Люди недовольны тем, что им навязывают либо невыгодные условия по кредитам, либо дополнительные платные услуги, прежде всего договор страхования жизни, без заключения которого банки не хотят выдавать кредиты. Уличить банкиров можно, лишь придя в кредитное учреждение инкогнито.
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