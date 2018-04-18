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Роспотребнадзор выявил факты завышения цен в гостиницах в городах, где пройдет ЧМ
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Роспотребнадзор выявил факты завышения цен в гостиницах в городах, где пройдет ЧМ 

Авторадио 1 час назад
Роспотребнадзор обнаружил многочисленные нарушения со стороны владельцев отелей в городах, где будут проходить матчи чемпионата мира. На сайтах более 20 московских гостиниц цены на номера оказались завышенными. Бизнесменам выставлены штрафы на общую сумму 860 тысяч рублей. У прочих владельцев есть еще возможность исправить ошибки. Легкие деньги привлекают не только московских отельеров. Нижегородские коллеги были оштрафованы на 537 тысяч рублей. Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.
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