Роспотребнадзор выявил факты завышения цен в гостиницах в городах, где пройдет ЧМ

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Средняя зарплата россиян выросла на 12% в первом квартале этого года

Опрос: Почти 60% россиян готовы отказаться от поездки за границу из-за высокого валютного курса

Почти 90% россиян заявили о нежелании участвовать в любых протестах