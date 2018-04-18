В Европе появились купюры в ноль евро 

MOVIE PARK #GERMANY Offiziell Euro #Souvenir Schein

Diese Souvenir-Euro-Scheine werden in größter Geheimhaltung in einer der offiziellen Druckereien unserer Euroscheine hergestellt auf besonderem Sicherheitspapier & mit Sicherheitsmerkmalen

Ein Muss für jeden #MoviePark-Fan pic.twitter.com/1HOSRACjCw— EuroSchein Souvenir (@EuroSouvenirDE) 16 апреля 2018 г.

В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража — эмиссия составит 20 тысяч купюр, они поступят в продажу 23 апреля и будут доступны к покупке онлайн на сайте организации.