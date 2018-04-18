В Европе появились купюры в ноль евро 

В Германии в родном городе Карла Маркса выпустили купюры номиналом в ноль евро, приурочив это к 200-летию со дня рождения экономиста. Сувениры, на которых изображен портрет философа, выпустила местная туристическая компания. Об этом сообщает The Local.
The 0€ Karl Marx 200 years in Trier
This amazing collector commemorative banknote with most security features can be directly ordered online from #Trier the hometown of Karl Marx here https://t.co/LzR1NSGOWO#ZeroEuro #KarlMarx #Banknote #Germany #Unique #NullEuro #Geldschein pic.twitter.com/6QNgJMkayp— EuroSchein Souvenir (@EuroSouvenirDE) 22 марта 2018 г.
Первый тираж в пять тысяч купюр был напечатан в марте 2018 года и распродан менее чем за месяц. Стоимость одной купюры составила три евро. По словам представителя компании, тираж «разошелся по всему миру — от Латинской Америки до Австралии».
В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража — эмиссия составит 20 тысяч купюр, они поступят в продажу 23 апреля и будут доступны к покупке онлайн на сайте организации.
MOVIE PARK #GERMANY Offiziell Euro #Souvenir Schein
Diese Souvenir-Euro-Scheine werden in größter Geheimhaltung in einer der offiziellen Druckereien unserer Euroscheine hergestellt auf besonderem Sicherheitspapier & mit Sicherheitsmerkmalen
Ein Muss für jeden #MoviePark-Fan pic.twitter.com/1HOSRACjCw— EuroSchein Souvenir (@EuroSouvenirDE) 16 апреля 2018 г.
Карл Маркс (1818-1883) — немецкий мыслитель, родился 5 мая 1818 года в городе Трир. Является автором труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» и соавтором «Манифеста коммунистической партии», который был создан вместе с Фридрихом Энгельсом. Маркс стал основоположником идеологии, называемой марксизмом.