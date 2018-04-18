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В Европе появились купюры в ноль евро
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В Европе появились купюры в ноль евро 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter
В Германии в родном городе Карла Маркса выпустили купюры номиналом в ноль евро, приурочив это к 200-летию со дня рождения экономиста. Сувениры, на которых изображен портрет философа, выпустила местная туристическая компания. Об этом сообщает The Local.
Первый тираж в пять тысяч купюр был напечатан в марте 2018 года и распродан менее чем за месяц. Стоимость одной купюры составила три евро. По словам представителя компании, тираж «разошелся по всему миру — от Латинской Америки до Австралии».
В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража — эмиссия составит 20 тысяч купюр, они поступят в продажу 23 апреля и будут доступны к покупке онлайн на сайте организации.
Карл Маркс (1818-1883) — немецкий мыслитель, родился 5 мая 1818 года в городе Трир. Является автором труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» и соавтором «Манифеста коммунистической партии», который был создан вместе с Фридрихом Энгельсом. Маркс стал основоположником идеологии, называемой марксизмом.
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