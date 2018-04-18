Россиян лишат потребительской корзины

Минтруд задумался об отказе от потребительской корзины

Максим Топилин. Регионам выделят дополнительно 16,4 миллиарда рублей на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая, решение одобрено трехсторонней бюджетной комиссией, сообщил на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) глава минтруда

Это второй транш из федеральнго бюджета, первый составил 20 миллиардов рублей.

"Мы будем контролировать движение средств в регионах, закон о повышении зарплаты должен быть исполнен нормальным образом", — сказал министр.

Минимальная зарплата с 1 мая поднимется до 11 163 рублей. Плюс россияне, живущие на Севере и на приравненных к нему территориях, будут получать более высокий МРОТ за счет "северных коэффициентов". Самые большие "северные" доплаты к минималке получит Красноярский край , отметил Топилин.

Он рассчитывает, что это станет серьезным вкладом в дело борьбы с бедностью. Так называемая проблема работающих бедных будет решена, по крайней мере формально.

Также планируется пересмотреть содержание потребительской корзины. Если в ней увеличится количество мяса, рыбы, овощей и фруктов, то вырастет и ее стоимость, а с ней — и величина прожиточного минимума, и минимальная зарплата.

Но не исключено, что от потребкорзины как таковой в России и вовсе откажутся. Бедных будут учитывать не по тому, дотягивает у человека доход до прожиточного минимума или нет, а по другим принципам.

Нигде в мире не утверждается потребительская корзина, вместо этого статистическими методами определяется, например, что в группу риска по бедности попадают люди с доходом менее 40 процентов медианной зарплаты, пояснил Максим Топилин. Минтруд с Росстатом начал анализировать возможность перейти к этой конструкции, министр пригласил к ее обсуждению профсоюзы.

К бедным могут быть отнесены люди с доходом менее 40 процентов от медианной зарплаты

Кроме того, глава минтруда рассказал, что задолженность по заработной плате в России в прошлом месяце увеличилась на 65 миллионов рублей, или на 2,3 процента (сейчас задолженность составляет, по данным Росстата, 2,86 миллиарда), однако, по его мнению, это фоновое изменение, в целом ситуация с долгами работодателей улучшается.