Сенаторы помогут федеральному бюджету сэкономить три миллиона рублей

Совет Федерации 18 апреля одобрил закон, который освобождает выплаты за рождение первого и второго ребёнка от НДФЛ. По оценкам экспертов, эта мера позволит сэкономить семьям с детьми в среднем около тысячи рублей с каждой выплаты. Снизить же расходы казны при перечислении федеральных субвенций в регионы поможет законопроект, к разработке которого приступили рабочая группа Комитета Совета Федерации по социальной политике во главе с Александром Варфоломеевым

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Сегодня комиссия банков за выплату ежемесячных пособий при рождении первого и второго ребёнка доходит до полутора процентов. Размер субвенций, направленных в регионы на эти выплаты, составляет более 20 миллиардов рублей. Так что эффект от принятия инициативы будет весьма ощутимым.

Сведения о том, что в ряде субъектов банки предпринимают попытки взимать комиссию за доставку семьям ежемесячных выплат, поступили в палату регионов в апреле. Во время заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы передали первому заместителю министра труда и социальной защиты Алексею Вовченко обращение из Бурятии , где содержится жалоба на то, что «в регионе возникли сложности с организацией доставки данных выплат через кредитные организации».

«Возникают дополнительные обязательства по оплате таких услуг, которые не регламентированы законом», — отмечают авторы письма.

Такая же ситуация, подтвердил « Парламентской газете » глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский , и в некоторых других регионах. Правда, аппетиты банков в других субъектах скромнее, полтора процента в качестве комиссионных требуют только бурятские кредитные организации. «Во многих регионах банки сами понимают, что не очень ловко брать компенсационное вознаграждение из таких выплат, как пособие семьям с детьми», — уточнил сенатор. В ряде субъектов составлено временное соглашение между банками и органами власти, согласно которому банки отказываются от комиссии до решения вопроса. Поэтому принимать меры, считают в комитете, необходимо как можно скорее. Созданную для этого рабочую группу по изменению норм действующего законодательства возглавил представитель Бурятии в палате регионов Александр Варфоломеев.

Инициативу Комитета палаты по социальной политике поддерживают и в Комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. «Банки должны пойти навстречу и не облагать детские выплаты комиссией», — считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин . Тем более, напоминает сенатор, что ещё в 1995 году был принят закон, согласно которому плата за банковские услуги, предусмотренные на выплату государственных пособий гражданам, имеющих детей, не взимается.

Учитывая большие объёмы субвенций, порядка 20 миллиардов, солидные суммы из бюджета будут переданы банкам. Мы не видим смысла тратить деньги на эти цели, лучше их потратить на что-нибудь другое.

В любом случае комиссионные расходы, отмечают в палате регионов, не отразятся на величине пособий. Эти траты лягут на плечи бюджета. «Учитывая большие объёмы субвенций, порядка 20 миллиардов, солидные суммы из бюджета будут переданы банкам. Мы не видим смысла тратить деньги на эти цели, лучше их потратить на что-нибудь другое», — обозначил главную цель будущего законопроекта Валерий Рязанский. Планируется, что он будет внесён в Госдуму до конца весенней сессии.

Кому положены выплаты на ребёнка