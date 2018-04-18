На отечественных курортах россияне отдохнут бесплатно

С 2019 года компании смогут покупать турпутёвки для своих работников и членов их семей. Оплачивать будут путешествия в пределах России из расчёта не более 50 тысяч рублей на одного человека и не в высокий сезон. За это работодатели получат льготы при уплате налога на прибыль. Закон, позволяющий работающим россиянам отдохнуть за счёт организации, был принят на пленарном заседании Совета Федерации

Не принудиловка, а свободный выбор

«Вот типичная семья сотрудника предприятия: он, жена и двое детей. Работник заплатит за нее только 13 процентов НДФЛ, всё остальное работодатель включит в себестоимость продукции, которая не облагается налогом. Разве это не удобно?», — заявил « Парламентской газете » один из авторов инициативы, глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

Сейчас Налоговый кодекс позволяет вычитать определённую сумму из прибыли до налогообложения и включать её в состав себестоимости, если деньги тратятся на оздоровление коллектива и образование сотрудников. Теперь к этому прибавились туризм и санаторно-курортное лечение сотрудников.

Размер расходов, понесённых на оплату услуг по организации внутрироссийского туризма, будет ограничен суммой в 50 тысяч рублей в год. К затратам отнесены билеты в оба конца, оплата гостиницы, экскурсионные услуги. Такие расходы в совокупности с взносами по договорам добровольного личного (медицинского страхования) станут включаться в состав расходов на оплату труда в пределах шести процентов от общей суммы этих расходов.

«Положения нашего закона будут применяться к договорам работодателя и турагентств о реализации туристского продукта сотрудникам, заключённым с 1 января 2019 года», — уточнил Рязанский.

«Есть данные опроса ВЦИОМ , которые гласят, что 68 процентов россиян обычно отдыхают на даче, и у них нет денег выехать даже за пределы своего региона. Когда мы дадим возможность людям передвигаться, то выгоду получат от этого не только они, но и туроператоры, транспортные компании, индустрия питания, экскурсионных маршрутов, гостиничный бизнес», — объяснил Рязанский.

На вопрос «Парламентской газеты», не будут ли предприятия лоббировать интересы тех или иных туроператоров и навязывать направления поездок, сенатор ответил: «Ну и пусть лоббируют, в данном случае это на совести предприятия. Это же его право будет, а не обязанность — дать возможность отдохнуть своим работникам. Кто-то вообще может принять решение, что не хочет заниматься заключением договоров с туроператорами, а просто раздать деньги из прибыли сотрудникам на отпуск. Что же касается нашего предложения, то тут главное, чтобы был пакет услуг туроператоров, куда включены дорога, проживание, питание и экскурсии».

Таким образом, уверен парламентарий, даётся и сигнал организаторам отдыха — давайте на рынок качественный продукт!

А член Комитета Совета Федерации по социальной политике и один из соавторов закона Игорь Фомин уточнил, что уже сегодня работодатели в России за счёт чистой прибыли покупают 120 тысяч путёвок в год. «Принятие документа позволит увеличить это число как минимум до 250 тысяч штук», — добавил сенатор.

Такой схемой мир пользуется давно

Валерий Рязанский заверил, что схема льготного налогообложения работодателей в обмен на покупку путёвок сотрудникам в том или ином виде действует во многих странах. «Аналоги есть в Испании и в Венгрии , где вообще каждый работодатель даёт возможность своему сотруднику отдохнуть раз в год на родине на сумму порядка 1,5 тысячи евро, а сам за это получает налоговые послабления», — сказал сенатор.

Во Франции , по его словам, схема более сложная. Там действуют дорожные чеки. Государство помогает сформировать программы и маршруты отдыха для своих граждан, чтобы они свои деньги оставляли не за границей, а внутри страны. Но чеки эти нельзя просто обменять на ужин в ресторане. Они могут быть потрачены только в счёт оплаты билета на отдых, на ужин в гостинице, на ту или иную экскурсию.

Когда мы дадим возможность людям передвигаться, то выгоду получат от этого не только они, но и туроператоры, транспортные компании, индустрия питания, экскурсионных маршрутов, гостиничный бизнес.

Великобритании. По словам Рязанского, не отстают от соседей в помощи своим гражданам провести отпуск на родине Бельгия

На какие путешествия по России хватит суммы в 50 тысяч рублей

Заявленная в законе годовая максимальная компенсация в 50 тысяч рублей вполне соизмерима со стоимостью тех туров, которые реализуют туроператоры по внутренним направлениям.

Так, стоимость недельного проживания в трёхзвёздочном отеле в Сочи , с авиаперелётом, для двух взрослых и одного ребёнка в мае 2018 года начинается от 47 тысяч рублей. Средняя сумма путешествия 10 дней на двоих по южным направлениям Краснодарского края Крыма без учёта затрат на дорогу, составляет 45 тысяч рублей.

Что касается санаторного отдыха, то пакетный тур на лечение в санаториях Кавказских Минеральный Вод с перелётом из Москвы для двух человек также в середине мая обойдётся от 33 тысяч рублей.

Пример расчёта компенсации за отдых

Например, семья, состоящая из четырёх человек, отдохнула по путёвкам общей стоимостью 240 тысяч рублей. Соответственно, на каждого члена семьи было потрачено по 60 тысяч рублей. При этом максимальная сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей на одного человека или 200 тысяч на четверых.

Вместе с тем работник, оформивший компенсацию, обязан заплатить с полученной суммы 13 процентов налога на прибыль. Соответственно, из суммы в 200 000 рублей нужно будет вернуть 26 000 рублей.

Таким образом, общая стоимость расходов на отдых для семьи, состоящей из четырёх человек, составит 66 000 рублей (240 000 — 200 000 + 26 000), что почти в четыре раза меньше от первоначальной цены тура.

Если же стоимость путёвки меньше или равна 50 000 рублей, то затраты на организацию отдыха будут равны подоходному налогу с выплаченной суммы.