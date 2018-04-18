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Модульбанк запустил онлайн-площадку для привлечения займов «МодульДеньги»
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Модульбанк запустил онлайн-площадку для привлечения займов «МодульДеньги» 

Банки.ру 1 час назад
Модульбанк объявил об официальном запуске онлайн-площадки «МодульДеньги», на которой компании, выигравшие государственный тендер, могут получить от инвесторов деньги на выполнение госконтрактов. За пять месяцев тестовой работы площадки было выдано 102 займа на сумму 130 млн рублей (из них 27 уже погашены), а теперь сервис стал доступен для всех желающих, отмечается в сообщении банка.
Основное условие для заемщиков — наличие действующего государственного контракта, срок до окончания которого составляет не более шести месяцев. Для подачи заявки заемщику достаточно указать номер тендера, желаемую сумму и срок займа. Документы, поручительство или залог не нужны. Подача и рассмотрение заявки происходят онлайн за пять минут. Чтобы пройти проверку и начать сбор денег, нужно зарегистрировать счет на сайте Модульбанка и прикрепить отсканированные копии паспортов учредителей и генерального директора компании.
Инвесторами проектов могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели и компании. Для регистрации физического лица на площадке «МодульДеньги» потребуются только телефон, паспортные данные и ИНН, приезжать никуда не нужно. Все операции по выдаче и погашению займа происходят онлайн через «Личные кабинеты» заемщика и инвестора на площадке. Пополнить счет для инвестирования на площадке можно переводом со счета в любом банке.
На данный момент сервисом уже пользуются 50 компаний-заемщиков и более 500 инвесторов. Средняя доходность проектов (ставка займа) — 31,7% годовых.
«Одна из особенностей площадки «МодульДеньги» — скорость получения финансирования. Суммы до 2 млн собираются в течение одного часа, на сбор 5 млн потребуется один-два дня. Максимальная сумма займа не ограничена. Срок займа — до шести месяцев. Возврат займа с процентами происходит в конце срока, можно погашать досрочно без штрафов», — рассказали в Модульбанке.
«Площадки p2p-кредитования — хорошая альтернатива классическому кредитованию бизнеса, — комментирует совладелец Модульбанка Олег Лагута. — Они снимают головную боль с предпринимателя, берущего кредит, — поручительство, залог, документы и долгий срок рассмотрения. К тому же у банков обычно жесткие типовые условия. Поэтому при любой нестандартной ситуации в выдаче кредита просто отказывают. На площадке «МодульДеньги» инвестор сам принимает решение, готов ли он брать на себя риск при нестандартных условиях».
До конца года площадка «МодульДеньги» планирует привлечь 1—1,3 млрд рублей.
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