Прятки с приставами: Белоруссия спасет российских должников

Белоруссия поможет должникам улететь за границу, минуя приставов в аэропортах. Сейчас около 6,7 млн человек могут оказаться потенциально невыездными. Туроператоры предупреждают, что в случае невылета из-за долговых обязательств, человеку деньги не вернут.

Кого задержат за долги

«Сейчас на фоне удорожания иностранных валют к рублю спрос сократился на 10-15%. Сыграла свою роль и геополитическая напряженность. Но в любом случае продажи на майские праздники лучше, чем в прошлом году», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Однако не все, кто купили путевки у туроператоров или просто оплатили авиабилеты, смогут так просто вылететь на отдых за рубеж. Так, на майские праздники за границу не смогут отправиться около 6,7 млн россиян, которые на сегодняшний день имеют задолженность более 30 тысяч рублей перед банками, микро-финансовыми организациями (МФО) и ряду других обязательств.

«На сегодня в России чуть более 9 млн заемщиков (банки и МФО), имеющих просроченную задолженность более 90 дней. Из них у 75% долг превышает установленные законом 30 тыс. рублей, то есть в зоне риска находятся 6,7 млн человек или около 9% от экономически активного населения», — говорится в исследовании компании «Домашние деньги».

Число потенциально невыездных туристов выросло на 12% за год. Причиной тому стали изменения в законодательство, внесенные в июле 2017 года, которыми была поднята планка суммы долга для запрета на выезд за рубеж с 10 до 30 тысяч рублей.

Согласно закону судебный пристав может ограничить право на выезд должника по заявлению взыскателя или по собственной инициативе. Если должник через два месяца после окончания срока для добровольного возврата средств не заплатил всю сумму, пристав может снизить планку и запретить выезжать из страны, если долг превышает 10 тысяч рублей.

Правда, есть категории должников, для которых «невыездной порог» изначально составляет 10 тысяч рублей. К таким закон относит должников по алиментам, а также в связи с долгом по возмещению вреда в связи со смертью кормильца, вреда здоровью, морального вреда вследствие преступления, а также при взыскании имущественного ущерба.

По 2,5 млн должников уже вынесены и находятся на рассмотрении постановления о временном ограничении на выезд за границу.

«Самые злостные неплательщики — граждане с долгами по алиментам, они составляют 25% от всех невыездных должников и клиенты банков — 42%, а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). Неплательщиков за ЖКХ — 5%, а доля заемщиков МФО составляет 1,5-2% в общем числе невыездных должников. Остальные 16% приходятся на другие виды долговых обязательств», — рассказали «Газете.Ru» в «Домашних деньгах».

Должники МФО вряд ли входят в число тех, кто пытается выехать на отдых за границу в период майских праздников. Это самый дорогой сезон», — прокомментировали в компании «МигКредит»

Там отметили, что в весенний период заемщики обеспокоены больше такими нуждами, как ремонт автомобилей, приобретение шин, оформление страховки, ремонт теплиц, закупка стройматериалов. Кредиты на отдых составляют лишь 7%.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин напомнил, что в период новогодних праздников с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года Федеральная служба судебных приставов России обеспечила дежурство судебных приставов в российских аэропортах.

Ранее Служба судебных приставов сообщила, что в дни новогодних каникул более 230 человек, смогли решить в экстренном порядке свои проблемы в аэропорту и улететь отдыхать.

Трудности могут возникнуть у всех, и если человек оплатил путевку на свой страх и риск, то он должен понимать, что в случае невылета он вряд ли вернет деньги назад.

«За невозможность выехать за границу в связи с наличием ограничений в отношении туриста, в том числе, долговых обязательств, туристическая компания ответственности не несет», — прокомментировали в пресс-службе туроператора «Библио-Глобус».

В обход приставов

Так или иначе, но все, кто хочет уехать, они уедут. Возможные пути, по словам Горина, через Белоруссию.

«Никаких проблем не возникает. Таких людей очень много. Белорусский трафик востребован и по прямым, и по стыковочным рейсам — можно улететь в любую страну мира,

и зачастую это даже дешевле», — сказал Горин.

Дело в том, что в Белоруссию можно вылететь по российскому паспорту.

Екатерина Леоненкова , руководитель практики налогового и таможенного права Юридической группы «Яковлев и Партнеры», отметила, что выезжая по российскому паспорту, гражданин не нарушает законодательства, другое дело, что речь идет о недобросовестности — он знает о своих обязательствах, и имеется постановление суда, но пренебрегает ими.

Действительно, компании по бронированию билетов отмечают высокий спрос по белорусскому направлению на май, правда здесь речь может идти как о «побеге» от приставов на отдых за границу, так и выезде в белорусскую столицу граждан страны, работающих в Россию, визиты к родственникам, друзьям и экскурсионные поездки. «В железнодорожных перевозках на майские праздники, как и год назад, Минск это самое популярное зарубежное направление у россиян. За год его доля выросла почти на 2% — с 15,49% до 17,4%», — рассказали в Tutu.Ru. При этом цены на билеты выросли на 10,5%, подорожав с 3 203 до 3 538 рублей.

В автобусных перевозках динамика иная. На прошлые майские праздники доля составляла 21,93%. В этом году доля Минска снизилась до 16,61%, но это все равно самый популярный иностранный город с отправлениями из Москвы . Цены на билеты за год упали на 5,3% — с 1 332 до 1 262 рублей, отмечают в Tutu.Ru.

Амстердам, Продажи авиабилетов пока остаются ниже прошлогодних отметок. «Объем продаж из российских городов в Минск на майские праздники упал на 37% по сравнению с годом ранее», — отметил глава интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев . При этом средний чек увеличился с 9 481 до 11 741, то есть на 20,9%. В топ стран, куда можно улететь из Белоруссии, входит Будапешт Тбилиси и Берлин.

Но не исключено, что динамика бронирования авиабилетов в Минск выправится за оставшееся до мая время, предположили в OneTwoTrip.