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Минюст: приставам необходимо получать больше информации от банков о должниках
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Минюст: приставам необходимо получать больше информации от банков о должниках 

Банки.ру 1 час назад
Минюст РФ разрабатывает законопроект о расширении перечня информации об имуществе должников, которую банки и налоговые органы должны предоставлять судебным приставам, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас судебные приставы-исполнители могут запрашивать у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций сведения о названии и местонахождении финучреждений, в которых открыты счета должника; о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, о других ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях.
Перечень этих сведений трактуется банками как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию, говорят в Минюсте. Законопроект разрабатывается для того, чтобы приставы могли получать более полную информацию о должниках.
Так, у налоговых органов могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады (депозиты) должнику; о реквизитах счетов, вкладов (депозитов); о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником-индивидуальным предпринимателем.
«У банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены сведения о реквизитах счетов, вкладов (депозитов), остатке денежных средств на них, о движении денежных средств (совершенных операциях) на счетах, по вкладам (депозитам), а в отношении счетов эскроу также о сторонах и обязательствах по договору счета эскроу; о платежных документах по конкретным банковским операциям; о реквизитах электронного средства платежа, используемого должником, остатке электронных денежных средств и движении электронных денежных средств; о договорах, предусматривающих хранение ценностей должника в индивидуальном банковском сейфе (ячейке сейфа, изолированном помещении в банке), и условиях этих договоров, а также виде ценностей и их объеме в случаях, если банк осуществляет контроль за помещением данных ценностей в индивидуальный банковский сейф», — отмечается в документе.
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