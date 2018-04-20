Минюст готовит новые меры, не дающие гражданам скрывать средства от судебных приставов

Российский Минюст планирует подготовить поправки в статью 69 закона «Об исполнительном производстве», которые расширят перечень информации, предоставляемой по запросу судебных приставов банками и налоговыми органами

В случае реализации этой инициативы банкиры будут обязаны сообщать приставам, в частности, о банковских ячейках, арендованных должниками. А также электронных кошельках должников, пишет

Кроме того, как рассказывают в Минюсте, проект разрешит приставам запрашивать в налоговой службе сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады должников, о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником — индивидуальным предпринимателем, и т.д.

Сейчас по электронным каналам приставы находят счета должников, блокируют их, а подчас и списывают деньги. Однако должники, желающие сыграть в прятки, идут на различные уловки. Например, открывают какие-то особые счета, не входящие в стандартный набор (текущие, специальные, депозитные). Кроме того, деньги можно просто положить в сейф, арендовав ячейку у банка. В темной зоне, по словам экспертов, нередко оказываются и электронные деньги.

В Минюсте говорят, что перечень сведений, которые приставы вправе запрашивать, трактуется банками и иными кредитными организациями как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию. Поэтому у недобросовестных должников и остаются пока такие лазейки.

Юрист Юлия Лысенко пояснила изданию, это не означает, что теперь приставы смогут вскрывать банковские ячейки без участия должников. Просто судебные исполнители теперь будут знать, что в таком-то банке у должника есть ящик, в котором что-то лежит. Но что именно — пока неизвестно.

Расширение перечня информации, которую должны предоставлять приставам банки, потребует от них дополнительных затрат, считает глава совета банковской ассоциации «Россия», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . По его словам, комитет Госдумы по финансовому рынку, скорее всего, поддержит законопроект Минюста.