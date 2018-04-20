Минюст готовит новые меры, не дающие гражданам скрывать средства от судебных приставов 

Российский Минюст планирует подготовить поправки в статью 69 закона «Об исполнительном производстве», которые расширят перечень информации, предоставляемой по запросу судебных приставов банками и налоговыми органами.
В случае реализации этой инициативы банкиры будут обязаны сообщать приставам, в частности, о банковских ячейках, арендованных должниками. А также электронных кошельках должников, пишет
Кроме того, как рассказывают в Минюсте, проект разрешит приставам запрашивать в налоговой службе сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады должников, о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником — индивидуальным предпринимателем, и т.д.
Сейчас по электронным каналам приставы находят счета должников, блокируют их, а подчас и списывают деньги. Однако должники, желающие сыграть в прятки, идут на различные уловки. Например, открывают какие-то особые счета, не входящие в стандартный набор (текущие, специальные, депозитные). Кроме того, деньги можно просто положить в сейф, арендовав ячейку у банка. В темной зоне, по словам экспертов, нередко оказываются и электронные деньги.
В Минюсте говорят, что перечень сведений, которые приставы вправе запрашивать, трактуется банками и иными кредитными организациями как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию. Поэтому у недобросовестных должников и остаются пока такие лазейки.
Юрист Юлия Лысенко пояснила изданию, это не означает, что теперь приставы смогут вскрывать банковские ячейки без участия должников. Просто судебные исполнители теперь будут знать, что в таком-то банке у должника есть ящик, в котором что-то лежит. Но что именно — пока неизвестно.
Расширение перечня информации, которую должны предоставлять приставам банки, потребует от них дополнительных затрат, считает глава совета банковской ассоциации «Россия», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, комитет Госдумы по финансовому рынку, скорее всего, поддержит законопроект Минюста.
Как сообщал недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, в прошлом году приставами было направлено 687 миллионов электронных постановлений в банки и регистрирующие органы.