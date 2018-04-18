Более 100 костромских семей решили отщипнуть часть материнского капитала

Костромские семьи продолжают подавать заявления на получение ежемесячных выплат на рождение второго ребенка из материнского капитала, узнал KOSTROMA.TODAY. В отделении пенсионного фонда таких заявлений.

Еще 48 семей уже получают выплаты. На эти цели в банки было направлено около 1,5 миллионов рублей.

Получать ежемесячные выплаты после рождения второго ребенка из материнского капитала разрешили с этого года. Но деньги выдадут не всем.

«Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 15 872 рублей (1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в Костромской области ), можно идти в пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату», —говорится в сообщении регионального управления пенсионного фонда.

Заявление на получение выплаты можно подать в пенсионном фонде или МФЦ.

На сегодняшний день размер выплаты — 9566 рублей.