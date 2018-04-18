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В Евросоюзе продажи LADA упали на 9%
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В Евросоюзе продажи LADA упали на 9% 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Евросоюзе продажи авто LADA упали на 9%, данные предоставленные в сравнении с периодом прошлого года и было реализовано 423 авто в марте 2018.
Падение количества продаж были зафиксированы впервые за год, в течение девяти месяцев они плавно набирали обороты роста. В 2017 году падение было зафиксировано только в мае. Не смотря на спады продаж все же, в первый квартал 2018 года продажи составили 1225 автомобилей, что повлияло на увеличение количества продаж в сравнении с прошлым годом на 10,5%.
Уменьшение количества продаж не имеет, каких либо причин, оно наблюдается каждый год в весенний период.
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