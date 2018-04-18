В Карелии начали торговать оборудованным для майнинга чужим жильем

На торговой онлайн-площадке Avito в Петрозаводске 18 апреля размещено объявление о продаже готового бизнеса в квартире, оборудованной под майнинговую ферму для добычи криптовалюты.

Квартира расположена в районе Древлянка. Покупателю обещают гарантированный доход от 60 до 250 тысяч рублей в месяц после вычета затрат на содержание жилья, которые составляют порядка 17 тысяч рублей в месяц. Как уточняется в объявлении, ежемесячные расходы включают затраты на электроэнергию, интернет и аренду квартиры. Оборудование для майнинга находится на гарантии до 2019 года. При необходимости продавцы готовы предоставить потенциальным майнерам услуги техподдержки на договорных условиях.

Бизнес выставлен на продажу за 1,42 миллиона рублей. «Особо ничего делать не нужно — наблюдать за состоянием ферм через приложение на смартфоне, либо через компьютер и выводить деньги на карту (налогов никаких нет)», — описывают продавцы бизнеса его особенности. При этом в объявлении не уточняется, знает ли собственник жилья об организованной в квартире майнинговой ферме.

В конце 2017 объявления о сдаче в аренду ферм для майнинга биткионов стали появляться на рынке недвижимости Новосибирска . Добывать криптовалюту также предлагали на съемных квартирах.