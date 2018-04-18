Экономист: Гройсман — это охранитель бедности на Украине

Говорят, что Владимир Гройсман не решается представить свой отчет из-за невыполнения плана по доходам госбюджета с начала этого года. По словам экономиста, есть и другие причины, например МВФ пересмотрел прогноз инфляции в стране: было до 8%, стало 11%, а по прогнозам Плотникова она составит порядка 15%.

Эксперт также заявил, что проблема заключается в экономической политике Украины , которая просто консервирует бедность. По его словам, в стране так и не возникло никаких стимулов, механизмов и других инструментов экономического роста и преодоления бедности. Нет у Кабмина и понимания, что будет со страной не через год перед выборами, а через 3-5 лет.

«Ничего не сделано для серьезного экономического роста — роста реальных доходов населения — тех граждан, которые находятся у черты или за чертой бедности. Социальная политика, начиная от так называемой пенсионной реформы и заканчивая системой субсидий, направлена на то, чтобы бедные оставались бедными, чтобы люди работали и не выходили на пенсию, а уже умирали по среднему уровню жизни в стране. Люди по-прежнему остаются малоимущими, но получают от государства какую-то подачку на оплату тарифов», — сделал выводы Плотников.

Правительство премьер-министра Владимира Гройсмана отсчитывает уже третий год работы. Верховная Рада назначила экс-спикера Гройсмана главой Кабинета 14 апреля 2016 года.

Отчет о результатах работы Кабмина в Верховной Раде перенесен на 20 июня, хотя должен был быть в середине апреля.