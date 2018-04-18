Минюст хочет, чтобы банки давали приставам больше информации о должниках

Сейчас судебные приставы могут запрашивать у банков сведения о названии и местонахождении кредитных организаций, где открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, о других ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях, говорится в сообщении.

Перечень этих сведений, по информации ведомства, трактуется банками и иными кредитными организациями как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию.

Чтобы приставы могли получать более полную информацию о должниках, разрабатывается соответствующий законопроект.

"Так, у налоговых органов могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады (депозиты) должника, о реквизитах счетов, вкладов (депозитов), о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником-индивидуальным предпринимателем", — говорится в сообщении.