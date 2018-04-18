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Минюст хочет, чтобы банки давали приставам больше информации о должниках
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Минюст хочет, чтобы банки давали приставам больше информации о должниках 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минюст России хочет расширить перечень информации об имуществе должников, которую банки и налоговые органы должны предоставлять судебным приставам, сообщает в среду пресс-служба министерства.
Сейчас судебные приставы могут запрашивать у банков сведения о названии и местонахождении кредитных организаций, где открыты счета должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте, о других ценностях должника, находящихся на хранении в банках и иных кредитных организациях, говорится в сообщении.
Перечень этих сведений, по информации ведомства, трактуется банками и иными кредитными организациями как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию.
Чтобы приставы могли получать более полную информацию о должниках, разрабатывается соответствующий законопроект.
"Так, у налоговых органов могут быть запрошены сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады (депозиты) должника, о реквизитах счетов, вкладов (депозитов), о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником-индивидуальным предпринимателем", — говорится в сообщении.
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