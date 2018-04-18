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В Ростове задержали мошенников, обманувших банки на 15 миллионов рублей
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В Ростове задержали мошенников, обманувших банки на 15 миллионов рублей 

161.ru 53 минуты назад
Фото: 161.ru
В донской столице 8 человек возрастом от 26 до 58 лет промышляли тем, что оформляли ипотеку на бездомных людей, обманывая банки на миллионы рублей. Мошенники были хорошо организованы, каждый из них имел свои обязанности. Как рассказал 161.ru источник в правоохранительных органах региона, один из злоумышленников владел доступом к базе Росреестра. По ней аферисты брали данные о квартирах в Ростове и их собственниках.
Второй член банды отвечал за фальшивые печати и документы: паспорта, трудовые книжки и всё остальное, что требовалось для оформления ипотеки и дарственных на жилье. Третий искал бездомных и вовлекал их за гонорар в 100 тысяч рублей в мошенническую схему.
Далее бомжу выдавали поддельные паспорт, трудовую книжку, справки о доходах, открывали на него расчетный счет. Затем делали липовую доверенность на одного из членов банды, который становился официальным представителем бездомного, по документам превратившегося в платежеспособного гражданина.
Затем мошенник в шел в финансовую организацию и просил дать ему кредит на покупку квартиры, выбранной спонтанно в базе Росреестра.
— Как правило, прежде чем выдать ипотеку, банк направляет в квартиру оценщика. Подозреваемые этого избежали, показывая банковскому сотруднику фотографии квартир из интернета, — рассказал корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона.
После того, как банк переводил деньги на счет, в течение нескольких месяцев мошенники оплачивали кредит.
— Они это делали для того, чтобы выждать срок, когда сотрется видео с камер наблюдения. Лишь после этого исчезали, — рассказал источник.
Когда в банках понимали, что по кредитам идет просрочка, в квартиру, под которую выдавались деньги, приезжали сотрудники финансовых организаций, а там их встречали настоящие владельцы жилья.
— Следователи выяснили, что злоумышленники причастны к восьми фактам мошенничества, — рассказали в пресс-службе МВД РФ.
Общая сумма ущерба, нанесенная банкам, составила 15 миллионов рублей. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы.
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