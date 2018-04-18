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Вкладчики отсудили компенсации за то, как банк распоряжался их деньгами
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Вкладчики отсудили компенсации за то, как банк распоряжался их деньгами 

Legal.Report 1 час назад
В Свердловской области суд взыскал крупные компенсации с "ВУЗ-банка", который, предлагая клиентам подписать очередной договор, превращал их из своих вкладчиков в займодавцев сторонней финансовой организации.
Жители города Верхняя Салда начали массово жаловаться в надзорные органы на действия АО «ВУЗ-Банк». По их словам, банк обманным путем вместо договора вклада, за продлением которого обращались граждане, заключал с ними договоры займа от имени ООО «Факторинговая компания „Лайф“. Согласно договору клиент выступал займодавцем, передающим свои сбережения заемщику — ООО ФК „Лайф“.
Проведенные проверки подтвердили факт обмана вкладчиков банка. Было установлено, что АО „ВУЗ-Банк“ в своих подразделениях осуществлял от имени ООО ФК „Лайф“ заключение договоров займа на основании агентского договора. Договор займа заключался в офисе банка сотрудником этого кредитного учреждения. При этом информация предоставлялась так, будто речь идет о договоре вклада или аналогичном договоре. В документе было оговорено, что сотрудник банка, заключающий договор, действует от имени АО „ВУЗ-Банк“.
В результате же граждане лишились гарантий, которые законодательство РФ предоставляет вкладчикам, в том числе, гарантий по закону о страховании вкладов физлиц. „ВУЗ-банк“ был привлечен к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа.
Верхнесалдинский районный суд Свердловской области частично удовлетворил иски к банку двух вкладчиков» Суд установил, что АО «ВУЗ-Банк» с банковского счета граждан без их распоряжения перечислил денежные средства на счет ООО «Факторинговая компания „Лайф“. В пользу клиентов с АО „ВУЗ-Банк“ взысканы убытки в размере от 400 000 до 800 000 руб., компенсация морального вреда и штраф за неудовлетворение требований потребителя. Свердловский областной суд оставил это решение без изменений.
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