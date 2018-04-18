Опубликованы сведения о доходах губернатора Кировской области и его заместителей за 2017 год

У него в собственности — 1\3 доли в квартире (площадью 75,1 кв. метра), автомобили Volkswagen (2011 года) и ВАЗ (1993 года). В пользовании — квартира (75 кв. м), два земельных участка (1,5 тыс. и 1,2 тыс. кв. м), жилой дом (206 кв.м).

Зампред правительства Алексей Коробов . Доход — 3, 543 млн рублей. В собственности — земельный участок под ИЖС (1,4 тыс. кв.м), дом (255 кв.м), 3-комнатная квартира (117 кв.м), машино-место. Есть машина — ЛЭНД РОВЕР Range Rover Sport (2013 года). В пользовании — квартира (162 кв.м).

Зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. Доход — 1,6 млн рублей. В собственности — земельный участок под ИЖС (800 кв. м), жилой дом (85 кв.м), 2-комн. квартира (66 кв.м). Есть автомобиль Фольксваген туарег (2013 года). В пользовании ничего нет.

Зампред правительства Максим Кочетков. Доход — 3,265 млн руб. В собственности ничего нет. В пользовании — 1-комн. квартира (31 кв. м).

Зампред правительства Дмитрий Курдюмов . Доход — 5,391 млн руб. В собственности — 2-комн. квартира (55 кв.м). В пользовании — квартира (103 кв.м).

Зампред правительства Андрей Плитко. Доход — 2,518 млн руб. В собственности — 4 земельных участка (862, 2035, 4038, 5355 кв.м), нежилое здание (59 кв.м). Есть автомобили Мерседес, S500 4matic coupe (2015 года), мотор «HONDA— BF 20SHU», лодка. В пользовании — комната (45 кв. м), 2 квартиры (62 и 45 кв. м).

Первый зампред правительства Александр Чурин . Доход — 22,596 млн руб. В собственности 4 земельных участка (12790, 18933, 3009 и 1685 кв.м), 30\100 участка под гараж и дом, участок для садоводства (1,2 тыс. кв.м), коммунально-складские производственные предприятия (41,2 тыс. кв.м и 35,3 тыс. кв.м), дом (150 кв.м), 2 квартиры (165 и 60 кв.м). В пользовании квартира (89,2 кв.м).

Фото — gorod-che.ru