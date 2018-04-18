В Красноярске аферисты под видом сотрудников мэрии обманывают пенсионеров 

В мэрии предупреждают о том, что в преддверии майских праздников активизировались аферисты, которые представляются сотрудниками администрации, которые принесли материальную помощь в размере 500 рублей. В обмен на материальную помощь пенсионеров просят предоставить паспортные данные и поставить подпись в ведомости на получение выплаты.
В управлении соцзащиты населения говорят, что все выплаты перечисляются только на банковскую карту или выдаются на почте. Кроме того сумма эта не меньше 1000 рублей.
Так, инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей — 6 000 рублей, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, вдовам ветеранов— в 1 200 рублей, детям погибших защитников Отечества и детям войны — 1 000 рублей.