Ещё
Рост реальных доходов россиян замедлился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рост реальных доходов россиян в марте замедлился до 4,1% 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Рост реальных доходов россиян в марте замедлился до 4,1% в годовом выражении с 4,3% в феврале, рост реальных зарплат — до 6,5% с 10,5%, сообщил в среду Росстат.
Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в марте 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,1%, в первом квартале 2018 года — на 3,0% (без учета единовременной пенсионной выплаты в январе 2017 года)", — говорится в сообщении статистического ведомства.
С учетом прошлогодней единовременной выплаты реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2018 года выросли на 0,9% в годовом выражении.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 года, по оценке, составила 41,65 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,0%, в первом квартале 2018 года — на 12%.
Рост реальной заработной платы в марте по сравнению с февралем 2018 года составил 2,7%. По итогам первого квартала рост реальных зарплат в годовом выражении, по оценке Росстата, составил 9,5%.
Прайм: последние новости
Росстат: Цены промпроизводителей РФ в марте снизились на 0,9% после роста в феврале "Мир" занимает 11% рынка карт РФ ОБЗОР - Аналитики назвали самые доходные в России профессии первого квартала 2018 года
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением84
Решена судьба российских банков в SWIFT183
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США304
Найдена «подлодка Гитлера»2
Сирийская армия показала российский «Стрелец»10
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение