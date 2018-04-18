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В России неожиданно отмечен ажиотажный спрос на бесперебойники
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В России неожиданно отмечен ажиотажный спрос на бесперебойники 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
В нашей стране неожиданно для экспертов зафиксирован настоящий бум продаж источников бесперебойного питания (ИБП). Темпы роста данного сегмента рынка подскочили почти в 5 раз — с 4,5% в 2016 году до 20,7% в 2017. Всего за прошлый год в нашей стране было реализовано 1,3 млн источников бесперебойного питания.
В денежном выражении общие продажи составили $323 млн, что на 10,5% выше показателей прошлого года. То, что в деньгах темпы роста почти в 2 раза меньше штучного выражения, говорит о значительном снижении средней цены приобретаемых россиянами ИБП. Лидером отечественного рынка подобных устройств является французская компания Schneider Electric. В массовом сегменте также лидируют Ippon и Powercom. В корпоративном — Delta Electronics и Eaton.
Источник: ITResearch
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