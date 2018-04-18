«Отнять у всех и раздать нескольким бедным». Экономист об отмене льгот на лекарства

В правительстве обсуждают возможную отмену льготной ставки НДС (10%) для некоторых категорий товаров, чтобы увеличить адресную социальную помощь малоимущим, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил рассчитать последствия такого решения по каждой категории товаров и для граждан.

Сейчас льготная ставка действует для продуктов питания (за исключением деликатесов), лекарств, товаров для детей, печатной продукции. Источники издания отмечают, что в правительстве обсуждается возможность сохранить льготы для продовольствия и медикаментов.

Экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета « Деловой России » Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, какие последствия ждут россиян, если кабмин примет решение об отмене льготной ставки НДС.

«Очевидно, что это приведёт к повышению цен на товары и услуги первой необходимости, в том числе и медикаменты, продукты питания, товары для детей. Само собой, что это приведёт к раскручиванию маховика инфляции, и за все эти новшества заплатят по большому счёту из своего кармана рядовые россияне, которые на мартовских выборах 2018 года проголосовали за продолжение всего этого финансового мракобесия», — заявил Жуковский.

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При этом адресную поддержку, ради которой правительство затевает реформу, получат, по словам экономиста, лишь несколько миллионов россиян из официальных 22, находящихся за чертой бедности.

«Это лицемерная позиция — давайте поможем части малоимущих ценой опустошения карманов всех остальных россиян. Причём нужно понимать, чтобы попасть в категорию тех, кому будет оказываться адресная помощь, необходимо пройти девять кругов ада — подтвердить, что твои доходы ниже прожиточного минимума, что коммунальные оплаты ориентированы на определённый уровень дохода, что нет автомобиля у родственников, нет жилья и так далее. В эту категорию попадут максимум несколько миллионов человек, при том, что у нас только официально по оценкам Росстата 22 миллиона россиян имеют доходы ниже величины прожиточного минимума, который в разы занижен по сравнению с тем, сколько нужно для физического выживания в России . Если говорить по-честному, то у нас почти половина страны имеет доходы ниже 23 тысяч рублей (минимальный размер оплаты труда — прим. НСН)», — подчеркнул собеседник агентства.

По мнению Жуковского, истинной целью отмены льготной ставки является сокращение бюджетных расходов на поддержку малоимущих. И это далеко не последнее экономическое решение, которое ударит россиян по кошельку в ближайшем будущем.

«Цель Минфина очевидна и понятна — сокращение бюджетных расходов на поддержку малоимущих. Понятно, что те доходы, которые получит Минфин от отказа от льготной ставки НДС и отмены целого ряда социальных льгот, в разы перевешивают расходы, которые пойдут на оказание адресной помощи. Я думаю, это отнюдь не последняя непопулярная политическая мера, ближайшие шесть лет будут ознаменованы тотальным повышением налогов и сборов, акцизов, податей, капремонтов, «платонов» и отменой целого ряда прочих льгот. Потому что власти чётко понимают, что необходимо затягивать пояса за счёт большинства россиян и несырьевого бизнеса. Сейчас мы находимся между молотом и наковальней, где молот — растущее фискальное давление, а наковальня — стагнация экономики, падение уровня жизни населения и рост имущественной дифференциации россиян», — заключил Жуковский