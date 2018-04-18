Как меняются цены и спрос на квартиры в Москве

По итогам первого квартала 2018 года средняя цена на квартиры в Москве (без учета элитной недвижимости) увеличилась на 3,3% и составила 206,6 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщил заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект», гендиректор «Управления экспериментальной застройки микрорайонов» Альберт Суниев.

Рост показателя, утверждает Суниев, связан в первую очередь с повышением стоимости жилья по мере готовности ряда жилых объектов, имеющих высокий спрос со стороны покупателей. Кроме того, были введены новые объекты повышенного комфорта, расположенные в высокобюджетных локациях российской столицы.

«При этом, учитывая актуальную политику предоставления скидок от застройщиков, реальная средняя цена на конец первого квартала 2018 года составила порядка 193,6 тысяч рублей за квадратный метр без учета элитного сегмента. Средний уровень дисконта с конца 2017 года практически не изменился и составил порядка 6−7%. Максимальные скидки достигают 5−19% на основной пул квартир и до 25−33% на ограниченный объем предложения», — заявил Суниев в интервью РИА Новости

По словам гендиректора «Управления экспериментальной застройки микрорайонов», спрос в первом квартале 2018 года стал выше. Так, в январе 2018 года было зарегистрировано 4790 сделок ДДУ, что в 2,7 раз больше, чем аналогичный показатель 2017 года. А в феврале 2018 года было зарегистрировано 5576 сделок ДДУ, что на 71% выше аналогичного показателя февраля 2017 года.

Основными катализаторами спроса остаются низкие ипотечные ставки, широкий выбор предложения на рынке, в том числе бюджетные новостройки, а также праздничные и весенние скидки от застройщиков. Таким образом, обозначившиеся в 2017 году тенденции набрали новые обороты. Дополнительно в феврале 2018 года ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 пунктов до 7,5%, что окажет влияние на дальнейшее снижение ипотечных ставок в пвой половине 2018 года и поддержание уровня спроса, сказал Суниев.

Альберт Суниев отметил, что современный покупатель в условии большой конкуренции на рынке становится очень избирательным. При выборе новостройки клиенты как правило, обращают большое внимание на транспортную доступность проекта и развитие социальной инфраструктуры. Покупатели также смотрят на репутацию застройщика и качество строительства, функциональность планировочных решений и наличие парковых зон в пешей доступности.

При этом часть покупателей предпочитают квартиры с отделкой. Эта опция дает им такие преимущества, как включение стоимости отделки в ипотеку, быстрый заезд в квартиру, отсутствие шума при ремонтных работах и сохранение первозданного вида МОПов.

В последнее время помимо отделки «под ключ» стали доступны проекты с предчистовой отделкой, так называемой отделкой «white box». Такой вариант также позволяет сэкономить время и средства на ремонт, освобождает от «черновых» работ в квартире, при этом, оставляет возможность создания интерьера по усмотрению покупателя, подчеркнул Суниев.

Всего за перый квартал 2018 года в Москве стартовало порядка 50 новых корпусов, в том числе 18 новых проектов. Общий объем нового предложения составил порядка 5600 лотов. Большая часть нового предложения относится к бизнес-классу (56%). Доля комфорт-класса составила 31%, доля эконом-класса — 11%. Объекты элит-класса занимают 2% от нового объема на рынке.

Не менее активно развивается и ранок Новой Москвы. За первый квартал 2018 года здесь было введено 22 новых корпуса. А совокупный объем предложений в Новой Москве на конец первого квартала текущего года составил составил 781,7 тысяч квадратных метров в 208 корпусах, увеличившись на 19,3% за 3 месяца.

Средняя цена на квартиры в Новой Москве по итогам первого квартала 2018 года повысилась на 1,1% и составила 104,2 тысяч рублей за квадратный метр.

«В целом рынок Новой Москвы стремительно развивается за счет комплексных новостроек преимущественно комфорт-класса. Высокий уровень спроса среди покупателей обусловлен стремительным развитием Новой Москвы в части социальной и транспортной инфраструктуры, а также доступным уровнем цен. Ряд проектов в Новой Москве по совокупным показателям спроса опережает новостройки Старой Москвы», — заключил Альберт Суниев.