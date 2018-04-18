Ещё
Россияне с 2019 года смогут путешествовать по стране за счёт работодателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне с 2019 года смогут путешествовать по стране за счёт работодателей 

Парламентская газета 36 минут назад
Фото: Парламентская газета
С 1 января 2019 года граждане России смогут путешествовать по стране за счёт работодателей, если сумма путёвки не превышает 50 тысяч рублей. За это руководство компаний будет иметь налоговые послабления.
Соответствующий закон 18 апреля поддержал на пленарном заседании Совет Федерации.
Изменения планируется внести в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса РФ и дополнить при исчислении налога на прибыль организаций перечень расходов на оплату труда необходимыми тратами на отдых сотрудников.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Шуба рассказал коллегам, что речь идёт об оплате услуг туроператору. Договор можно будет заключить не только с самим работником, но и с его ближайшими родственниками — жёнами, мужьями, детьми. В перечень оплачиваемых услуг внесены и санаторно-курортные услуги.
Расходы, понесённые на оплату услуг по организации туризма, в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медуслуг не должны превышать 6% от расходов на оплату труда.
Парламентская газета: последние новости
Кабмин расширил перечень оборудования, не облагающегося НДС Число ипотечных сделок в Москве в марте выросло на 67% Эксперты назвали самые прибыльные профессии в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT20
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США99
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника69
В Кремле ответили на «план Авакова»184
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский69
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение