Россияне с 2019 года смогут путешествовать по стране за счёт работодателей

С 1 января 2019 года граждане России смогут путешествовать по стране за счёт работодателей, если сумма путёвки не превышает 50 тысяч рублей. За это руководство компаний будет иметь налоговые послабления.

Соответствующий закон 18 апреля поддержал на пленарном заседании Совет Федерации

Изменения планируется внести в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса РФ и дополнить при исчислении налога на прибыль организаций перечень расходов на оплату труда необходимыми тратами на отдых сотрудников.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Шуба рассказал коллегам, что речь идёт об оплате услуг туроператору. Договор можно будет заключить не только с самим работником, но и с его ближайшими родственниками — жёнами, мужьями, детьми. В перечень оплачиваемых услуг внесены и санаторно-курортные услуги.

Расходы, понесённые на оплату услуг по организации туризма, в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медуслуг не должны превышать 6% от расходов на оплату труда.