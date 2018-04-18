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Работодатели получат налоговые льготы за оплату путёвок сотрудникам
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Работодатели получат налоговые льготы за оплату путёвок сотрудникам 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Работодатели получат налоговые льготы, если работники отдыхают на российских курортах. Соответствующий закон принят на пленарном заседании Совета Федерации.
Закон направлен на развитие внутреннего туризма. Предлагается дополнить установленный Налоговым кодексом перечень расходов на оплату труда, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В этот перечень войдут расходы на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения и отдыха в России работника, его супруге, родителям и детям до 18 лет или до 24 лет, если они учатся на дневном очном отделении.
Предполагается, что вышеназванные расходы будут учитываться при расчёте налога на прибыль организаций в размере фактически произведённых расходов, но не более 50 000 рублей в определённый налоговый период на каждого из работников.
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