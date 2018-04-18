Пришлось раскошелиться. Почему в Курске внезапно подорожал проезд

С 12 апреля в Курске поездка в маршрутке стоит 18 рублей, в микроавтобусах — 19. В городских трамваях и троллейбусах цены на билеты пока не изменилась — 15 рублей.

Плюс два рубля

Самое удивительное, что повышение произошло внезапно, что называется, «без объявления войны». Накануне в салонах автобусов так называемого «малого класса» появились неприметные объявления. В них указывались причины, подвигнувшие транспортников на такой шаг — рост цен на запасные части и ГСМ.

Куряне по-разному реагируют на произошедшее. Кто-то спокойно принял ситуацию — всё вокруг постоянно дорожает. Но много и недовольных, в первую очередь это пенсионеры. В муниципальном транспорте есть льготы, да вот беда — не всегда его дождёшься. В городской администрации только разводят руками. Частные перевозчики всё сделали в рамках законодательства. Согласно 220-му федеральному закону, им достаточно уведомить местные власти о повышении цен. Мэрия Курска такое уведомление получила.

Напомним, в 2015 году в Курске пассажирские перевозки поделили на два вида. По семи маршрутам тарифы регулирует исполнительная власть, заключая государственный или муниципальный контракт с перевозчиками. Все остальные маршруты обслуживают частные компании, работающие по нерегулируемым тарифам. Соответственно, они имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

Справедливости ради добавим, что цены на проезд не поднимались последние два года. Поднять тарифы частники планировали уже давно. Но городские власти пытались оттянуть этот момент, как могли. Первоначально некоторые коммерсанты хотели установить плату на уровне 20 рублей. Но городская администрация рекомендовала им поумерить аппетит.

Был ли сговор?

Любопытно, но глава Курска Николай Овчаров нашёл положительные стороны в подорожании проезда. В интервью ГТРК «Курск» он отметил, что в муниципальном транспорте тарифы не изменились, а значит, тот стал более конкурентоспособен.

«Мы сейчас посмотрим, я думаю, что при подорожании в коммерческом транспорте многие пересядут на наш транспорт, и где-то мы даже выиграем от этого, — заявил Овчаров. — Теперь пассажиры больше будут ездить на наших машинах».

«С одной стороны, этот рынок в Курске конкурентный, на нём работает очень много компаний. Цены действительно рыночные. С другой стороны, в антимонопольную службу стали поступать жалобы, — комментирует руководитель курского УФАС Юрий Комов . — УФАС начало проверку предполагаемого факта сговора перевозчиков. Её результаты будут обнародованы позднее».

Кстати, в 2017 году в Магнитогорске в некоторых маршрутках стоимость проезда увеличили сразу на 5 рублей. После вмешательства антимонопольной службы четырёх бизнесменов признали виновными в сговоре, в марте 2018 года цены за проезд начали понижать. Но на это потребовался целый год.