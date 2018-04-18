Совет Федерации одобрил закон о санации страховых компаний

Члены верней палаты парламента одобрили закон, предусматривающий осуществление мер по предупреждению банкротства страховой организации с участием Банка России по аналогии с процедурой финансового оздоровления кредитных организаций. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Совета Федерации

Ранее документ приняли депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания в третьем, окончательном, чтении.

Согласно документу предусматривается создание Фонда консолидации страхового сектора, сформированного из денежных средств Банка России, обособленных от остального имущества ЦБ РФ. Управляющая компания Фонда консолидации финансового сектора участвует в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховых организаций с использованием денежных средств фонда.

Также предусматриваются полномочия Центробанка РФ по проведению оценки активов и пассивов страховой организации. Основанием для рассмотрения Банком России вопроса о санации страховой организации предлагается считать наличие признаков неустойчивого финансового положения страховой организации, создающих угрозу интересам ее страхователей, выгодоприобретателей, иных заинтересованных лиц и (или) государства, а также угрозу стабильности на финансовом (страховом) рынке.

Закон подразумевает, что при наличии признаков неустойчивого финансового положения страховой организации Центробанк РФ может принять решение либо о приостановлении лицензии страховой организации с назначением временной администрации страховой организации, либо об участии Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, а также вправе применять к страховой организации меры, направленные на ограничение осуществления сделок, связанных с отчуждением имущества страховой организации и иных поименованных в законопроекте сделок.

В соответствии с документом, Банк России вправе направить своих представителей и представителей управляющей компании в целях проведения анализа финансового положения страховой организации, по результатам которого составляется отчет.

В случае принятия решения предлагается утверждать план участия Центробанка РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации. В случае назначения временной администрации страховой организации законопроект предусматривает право Банка России вводить мораторий на срок не более трех месяцев с момента утверждения плана участия ЦБ РФ в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации.

Оказание Банком России финансовой помощи страховой организации предполагается проводить путем восстановления ее капитала до соблюдения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой организации. Заключительным этапом процедуры санации страховой организации после ее докапитализации предлагается считать продажу новому владельцу.

При этом, если ЦБ РФ имеет претензии к страховой организации и требует исправить обнаруженные нарушения, то страховая организация в течение месяца может исправить их и сообщить об этом ЦБ.

Банк России, согласно закону, наделяется правом осуществлять продажу акций (долей в уставном капитале) страховых организаций, в том числе по цене ниже цены их приобретения Банком России, аналогичная процедура по продаже акций (долей в уставном капитале) предусмотрена для кредитных организаций.