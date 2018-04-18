Серебренников брал кредиты, чтобы платить актерам зарплату

Режиссер Кирилл Серебренников брал кредиты, чтобы оплачивать постановки в рамках театрального проекта «Платформа» и обсуждал с продюсером залог своей квартиры, передает «Дождь» со ссылкой на стенограммы допросов.

Согласно материалам дела, министерство культуры неоднократно задерживало перевод денежных средств на проект «Платформа». По этой причине денег за зарплату актерам и погашение долгов зачастую не хватало. Во время допроса Серебренников описывает эпизод, когда продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова предложила режиссеру на время взять кредит под залог его квартиры. Кредит планировалось погасить сразу после того, как на счет студии будет переведен транш от Минкульта.

«Вы понимаете, программа «Платформа» идет каждый день, без остановок, и никому из наших зрителей и людей, которые делают мероприятия, мы не можем сказать, что у нас не пришел транш. В связи с этим у нас был эпизод, когда мне Воронова говорит: Кирилл, мы можем взять кредит в банке, чтобы потом, когда придут деньги Минкульта, мы всё вернули Она говорила брать кредит на квартиру, а я говорил: а меня потом не выгонят на улицу?. Она говорила: нет, должен точно прийти транш», — говорится в стенограмме.

По словам режиссера, когда он узнал, что в бухгалтерской отчетности недостает документов, а связаться в Масляевой не получается, его охватил ужас. Согласно материалам очной ставки между Кириллом Серебренниковым и главным бухгалтером «Седьмой студии», женщина созналась в хищении 5 миллионов рублей и согласилась сотрудничать со следствием.

«Мною было похищено, как посчитали, 5 млн рублей, которые я обязуюсь вернуть в ходе судебного разбирательства», — сказано в стенограмме ее допроса.