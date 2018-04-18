Чистый спрос россиян на валюту снизился на 20%

В феврале 2018 г. второй месяц подряд продолжилось снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту — сократился по сравнению с январем на 20%, сообщается в обзоре ЦБ

В январе чистый спрос упал на 13% по сравнению с декабрем.

Покупка

В феврале 2018 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с январем сократился на 7% и составил $4,6 млрд в долларовом эквиваленте.

Его объем был меньше, чем в феврале 2016 и 2017 гг., на 8 и 3% соответственно.

Спрос населения на доллары США в феврале 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 15%, на европейскую валюту — вырос на 16%, составив соответственно $3,1 млрд и $1,4 млрд

Доля долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 69% относительно 75% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 24 до 30%.

В феврале текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках уменьшился по сравнению с январем на 10%, до $2,5 млрд

Долларов США было куплено на 21% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — больше на 25%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с январем выросло на 8% и до 1,6 млн сделок.

Средний размер сделки по покупке сократился на 17% и составил $1,536 тыс.

Продажа

Совокупное предложение населением долларов США в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилось, европейской валюты — выросло на 6%, составив $2,1 млрд и $0,9 млрд соответственно.

Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с январем сократилась с 71 до 69%, доля евро выросла на один процентный пункт, до 29%.

В феврале 2018 г. населением было продано банкам $1,2 млрд наличной иностранной валюты, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США выросли на 15%, европейской валюты — на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с январем увеличилось на 3% и составило 1,5 млн сделок.

Средний размер сделки по продаже вырос на 10% и составил $804.

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в феврале 2018 г. было зачислено $1,8 млрд наличной иностранной валюты, что на 5% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций сделок с валютой В феврале 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 20% и составил $1,5 млрд

При этом чистый спрос на доллары США снизился на 34%, на европейскую валюту — вырос на 40%.

Тем не менее, как и в предыдущем месяце, доля долларов США в структуре чистого спроса оставалась высокой — 67% (81% в январе).

В феврале 2018 г. относительно января сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 16% и составило $0,2 млрд

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты в РФ В феврале 2018 г. уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме $3,5 млрд, что на 3% больше, чем месяцем ранее.

Ввоз долларов США сократился на 19%, европейской валюты — вырос в 2,2 раза.

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале текущего года по сравнению с январем увеличился на 9% и составил $0,5 млрд