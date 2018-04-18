Летом коммунальные услуги для южноуральцев подорожают на 3,8%

Плата за коммунальные услуги для жителей Челябинской области с 1 июля вырастет на 3,8%, такой стандарт утвердило правительство региона, сообщают в пресс-службе губернатора.

«Региональный стандарт стоимости услуг ЖКХ в Челябинской области ниже, чем в среднем по РФ , где ограничение составляет 4%», — отметила министр тарифного регулирования региона Татьяна Кучиц.

Уточняется, что на субсидии для оплаты ЖКХ южноуральцам выделят из областного бюджета 2,3 млрд рублей.

На заседании правительства также утвердили порядок предоставления субсидий теплоснабжающим организациям, которым компенсируют выпадающие доходы. Ограничение роста платы за коммунальные услуги обойдётся Челябинской области в 1,2 миллиарда рублей.