Судебные приставы и аналитики разошлись в оценке числа невыездных должников

Более 9 млн заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО) в РФ имеют задолженность, просроченную более чем на 90 дней. У 75% из них долг превышает установленные законом 30 тыс. рублей. Таким образом, потенциально невыездными могут оказаться более 6,7 млн человек, пишет газета

"Коммерсант"

со ссылкой на аналитиков компании «Домашние деньги».

При этом на долю должников банков приходится около 96%, МФО — не более 3-4%. В категории должников, по которым уже вынесено решение суда, лидерство также за банками — 96% (718 тыс. человек) против 4% (30 тыс. человек).

Доля потенциальных невыездных должников у банков в разы превышает показатель МФО по объективным причинам, пояснил главный исполнительный директор микрофинансово компании Андрей Бахвалов . Он напомнил о том, что средняя сумма потребительского кредита в банке составляет около 140 тыс. рублей, а в МФО — около 10 тыс. рублей, и, таким образом, средний чек в банке превышает МФО в 14 раз.

Правда, по последним данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), число граждан, которые на майские праздники не смогут выехать за границу, заметно меньше — почти 2,5 млн человек, не исполняющих обязательства, наложенные судом по возврату просроченной задолженности.

Постановления о временном ограничении на выезд из России вынесены и переданы на исполнение в пограничную службу ФСБ в отношении 1,7 млн должников, 44% из этого числа имеют долги на сумму свыше 30 тыс. рублей перед официальными кредиторами (42% — перед банками, 1,5% — по займам МФО).

Оставшиеся, по оценке ФССП, не оплатили услуги ЖКХ, штрафы, налоги и т. д. на сумму от 30 тыс. или имеют задолженность по алиментам более 10 тысяч рублей. В отношении еще 693 тысяч должников ФССП соответствующие постановления вынесены, но пока не переданы в исполнение. Несмотря на то, что сейчас между приставами и пограничной службой существует электронный обмен данными, снять запрет на выезд в аэропорту невозможно, напомнил изданию зампред коллегии адвокатов «Де-Юре» Антон Пуляев.

После погашения долга необходимо представить подтверждение об оплате судебному приставу, вынесшему постановление, и проконтролировать, чтобы сведения об этом были переданы пограничной службе. Законом, добавил юрист, не определены предельные сроки по фактическому снятию запрета на выезд, поэтому если должник самостоятельно не проследит процесс передачи данных о погашении долга, то снятие запрета может занять до четырех-пяти дней.