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ВТБ расширил сервис автопополнения накопительного счета
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ВТБ расширил сервис автопополнения накопительного счета 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Автопополнение накопительного счета — это сервис, позволяющий автоматически перечислять денежные средства со счета карты клиента на его накопительный счет по заданным параметрам. Расширенный сервис позволяет клиентам пополнять счет не только фиксированной суммой в заданную дату, но и двумя новыми способами:
1. фиксированная сумма или процент от зачислений заработной платы и других поступлений на карту;
2. процент от покупок или округление суммы покупок (клиент может регулировать скорость накопления, установив сумму округления: 10, 100 или 1000 руб.).
Функция автопополнения рассчитана на тех клиентов, чья потребительская активность не позволяет накопить достаточное количество средств. Благодаря этому сервису пользователь может незаметно для себя сохранить нужную сумму, а также получить на нее доход в виде процентов.
Например, при ежемесячном поступлении на карту ВТБ 40 тыс. рублей и автопополнении накопительного счета в размере 1,5 тыс., уже через год клиент накопит 18 тыс. рублей плюс проценты.
В настоящее время подключить сервис автопополнения можно в любом отделении ВТБ. В ближайшее время услуга будет доступна в контакт-центре и в ВТБ-Онлайн.
«Мы наблюдаем устойчивый интерес на накопительные счета со стороны клиентов. По итогам первого квартала 2018 г. портфель накопительных счетов ВТБ увеличился на 20%, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уверены, что запуск обновленного сервиса автопополнения позволит повысить спрос на продукт», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов банка ВТБ Андрей Осипов.
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